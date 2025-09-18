Sánchez es una de las voces más críticas de Europa contra Netanyahu, mientras que Merz cree que no es el momento de reconocer a Palestina como estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han reunido este jueves en Madrid con la pretensión de certificar la buena relación bilateral y el trabajo conjunto en el seno de la UE, pese a las diferencias sobre Israel. Entre otras cosas, Sánchez ha querido suavizar la posición de Berlín, muy reacio a la cooficialidad del catalán, euskera y gallego en Europa. Sánchez lo necesita para cumplir uno de sus pactos con los independentistas catalanes, a cambio de apoyo.

Pero la postura también es muy distinta sobre la cuestión palestina. Sánchez es una de las voces más claras en Europa contra el gobierno de Netanyahu. En cambio, el canciller alemán está muy lejos de esa posición. Esta misma semana se le ha visto emocionado en la reapertura de la única sinagoga que sobrevivió a los crímenes nazis.

Merz aseguraba sentirse "avergonzado" por lo que considera una nueva ola de antisemitismo tras los atentados del 7 de octubre de 2023. Merz, que si ha considerado «inaceptable» la actuación de Israel en la Franja, no utiliza el término genocidio y mantiene su determinación de que Alemania no reconozca a Palestina como Estado.

El reconocimiento de Palestina "debería ser el último paso"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha defendido, en contra de la posición española, que el reconocimiento de Palestina como Estado debería ser el último paso que se adoptara en la solución de los dos estados.

Si el jefe del Ejecutivo ha defendido la respuesta de su Gobierno, el canciller alemán ha rechazado reconocer ahora a Palestina como Estado y ha recalcado que debe ser posible criticar la política del Gobierno israelí pero eso no debe servir para incitar al odio contra los judíos

No obstante, los dos gobiernos rechazan que las diferencias que haya en torno a este asunto puedan impedir que se mantengan las buenas relaciones existentes entre ambos.

La tibieza del canciller alemán contrasta enormemente con la narrativa y las sanciones de Pedro Sánchez. La voluntad de ambos, la voluntad que manifiestan ambos, es la de fortalecer la unidad europea en un contexto de enorme complejidad que no hace más que poner trabas a esa unidad europea.

Mertz ha asegurado en la rueda de prensa que están del lado de Israel, lo que no quiere decir que compartan todas las decisiones del Gobierno de Netanyahu, mientras que Pedro Sánchez dice que hay que trasladar a Israel, que su estrategia es equivocada.