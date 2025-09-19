Jorge Arenas 19 SEP 2025 - 09:16h.

Familias enteras huyen bajo la presión del Ejército israelí que no ha parado de bombardear Gaza

Una comisión de la ONU concluye que Israel comete genocidio en la Franja: "Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza"

A la ocupación militar de Israel en Gaza podemos cambiarle el nombre: masacre o genocidio, pero sobre lo que sí hay consenso es que es una atrocidad. Esta conciliación ha faltado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos ha sido la voz discordante y ha salido en defensa de Israel, una vez más.

Con el veto de EEUU, ha frenado una resolución que no solo pedía un alto el fuego en la Franja, sino también la liberación de todos los rehenes y que Israel no bloqueara la ayuda humanitaria. Es la sexta vez que Washington bloquea la atrocidad, masacre o genocidio justificando su decisión en que la resolución no condenaba lo suficiente a Hamás. Mientras tanto, la persecución a la población en la principal ciudad de Gaza no tiene precedentes en la historia de los recientes conflictos bélicos.

Los tanques israelíes persiguen a familias presionándolas para que abandonen Gaza. Es el cuarto día de incursión de las tropas en unas calles cada vez con menos gente y en donde las largas colas siguen siendo la tónica habitual de la carretera costera habilitada para abandonar la principal ciudad del enclave.

A pie, en carros tirados por burros o por personas: Así es la expulsión de los palestinos de Gaza

Quedan pocas horas de ese margen de 48 que dio Israel antes de cerrar el corredor para permitir la salida de gazaties. Muchos pagan precios inasumibles para huir de una muerte segura. Hasta 1.000 dólares cuesta alquilar de un camión pequeño y esos pueden ser los ahorros de toda la vida de una entera familia.

Y están las familias más pobres y desgraciadas, la mayoría, que emprenden su huida forzada pie, como Zahar y su familia: están agotados después de caminar durante cuatro días y se refugian en una tienda de campaña cerca de la carretera sin saber qué dirección tomar. El Ejército de Israel sí que sabe dónde seguir atacando y arrasando para que finalmente Gaza sea de su propiedad.