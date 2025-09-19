'El Programa de Ana Rosa' habla con Oriol Junqueras, líder de ERC, sobre el apoyo del partido al gobierno

Oriol Junqueras insiste en no negociar los Presupuestos "mientras no se resuelva" la financiación singular para Cataluña

Los Presupuestos Generales del Estado no se aprueban desde 2022, lo que ha obligado a mantener los presupuestos prorrogados durante todo este tiempo. Los del próximo año siguen siendo una incógnita, ya que se desconoce si el Gobierno logrará el apoyo de todos sus socios o si tendrá que prorrogar las cuentas por tercera vez consecutiva.

'El Programa de Ana Rosa' habla en directo con Oriol Junqueras, líder de ERC, quien explica cómo van las negociaciones con el gobierno: "Depende del ámbito, hay ámbitos que van mejor y ámbitos en los que no van en absoluto. En la financiación no va, el modelo de financiación está caducado desde hace 11 años. El modelo de financiación no es un capricho, es de lo que dependen las escuelas, las universidades, los hospitales, el transporte público y las políticas de vivienda; por lo tanto, mejorar el sistema de financiación es imprescindible para todos".

Oriol Junqueras: "Con Puigdemont siempre consigo hablar menos de lo que me gustaría"

También explica si apoyarán los Presupuestos Generales del Estado: "No apoyaremos los Presupuestos Generales del Estado mientras no se cumplan los compromisos que ya existen. Todo el mundo puede entender que no tiene sentido llegar a nuevos acuerdos con aquellos que incumplen los acuerdos vigentes, para llegar a nuevos acuerdos tendrán que cumplir los vigentes. Si quieren presentarlos, que los presenten, pero ni los apoyaremos ni los negociaremos mientras no hayan cumplido con todo lo que tendrían que haber cumplido".

Además, habla sobre su relación actual con Puigdemont: "Yo intento hablar con todo el mundo, para mí es un placer intentar hablar con todo el mundo. No siempre lo consigo porque no todo el mundo quiere hablar conmigo, cosa que tal vez en según qué caso es una suerte para mí. Con Puigdemont siempre consigo hablar menos de lo que me gustaría".