'El programa de Ana Rosa' investiga si las pulseras antimaltrato se pueden comprar en Aliexpress

La Fiscalía aclara que el fallo de las pulseras antimaltrato fue “puntual” y las mujeres estuvieron protegidas

Los fallos detectados en las pulseras telemáticas para controlar a maltratadores, revelados en la memoria de la Fiscalía, han desatado una fuerte polémica. La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Igualdad reaccionaron en menos de 24 horas y defendieron que, pese a los problemas, ‘las víctimas siempre han estado protegidas’.

Según 'OKdiario', Irene Montero prefirió ahorrarse 200 euros mensuales por pulsera antes que garantizar la protección de las maltratadas. Irene Tavera, periodista de 'OKdiario', explica el recorte que hizo el Ministerio de Igualdad: "El Ministerio de Igualdad tiene un presupuesto de más de 500 millones de euros y decidió recortar precisamente en estas pulseras cuando cambió de empresa. Redujeron el contrato en más de un millón de euros: las pulseras pasaron de costar casi 600 euros a menos de 300. Ahí empezaron a fallar y se perdieron todos los datos anteriores a marzo de 2024".

'El programa de Ana Rosa' ha decidido investigar si es cierto que se pueden comprar las pulseras antimaltrato en páginas web como Aliexpress. El programa ha encontrado en estas páginas chinas las mismas pulseras que utilizan los juzgados para controlar a los maltratadores.

Ana Rosa: "Se venden en Aliexpress por 300 euros cada pulsera y, si compras muchas, hay descuento"

Ana Rosa ha reaccionado a la investigación del programa: "Se venden en Aliexpress por 300 euros cada pulsera y, si compras muchas, hay descuento. No sé si las han comprado en Aliexpress o las ha traído Zapatero de China. Pero las pudieron comprar en Aliexpress o en el chino de al lado".

Además, han hablado con Carlos Prieto, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que explica si eran conscientes de esto: "Nosotros lo sabemos a través del informe que ha emitido la Fiscalía General del Estado. No hemos sido conscientes en ningún momento de estos fallos en los registros de las pulseras. Es una negligencia bastante grave".