'El programa de Ana Rosa' ha empezado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, tras la investigación de las pulseras antimaltrato que han dado fallos: "Las pudieron comprar en Aliexpress o en el chino de al lado"

Ana Rosa Quintana ha comenzado el programa con su ya tradicional editorial diario. En este caso, la presentadora ha destacado los fallos que han dado las pulseras antimaltrato.

"Buenos días. Confirmado. Tenemos un Gobierno de Aliexpréss. Una cosa es lo que votas, y otra cosa es lo que te llega a Moncloa. Como quien compra pulseras en el rastro a un mantero, el ministerio de Igualdad compró unas pulseras de localización de maltratadores que no localizaban a nadie. El Ministerio de Igualdad anunció a bombo y platillo que renovaban el sistema de control telemático para agresores con orden de alejamiento. Esto es lo que nos vendieron. Y lo que compraron fue un sistema de los chinos que fallaba más que una escopeta de feria. El Gobierno más feminista de la historia dejó a las víctimas a los pies de los caballos con unas pulseras de saldillo que no localizaban, que se quitaban con facilidad, que no tenían batería, que no pitaban con el maltratador delante de la víctima o que pitaban sin parar, generando ansiedad a las mujeres", ha comenzado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana, sobre las pulseras antimaltrato: "Lo peor de todo es que el Gobierno más feminista de la historia estaba sobre aviso"

"El resultado de esta compra de saldillo se salda con maltratadores absueltos y víctimas revictimizadas. Ineptitud y negligencia. Lo peor de todo es que el Gobierno más feminista de la historia estaba sobre aviso. La expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género ha dicho: "Se lo dijimos a la ministra de Igualdad. Las pulseras no tenían garantías". El Consejo General del Poder Judicial alertó a Ana Redondo hace 20 meses, pero como quien oye llover. Hasta que la prensa no publica las cosas aquí no pasa nada. Para que luego hablen de bulos, de fachosfera y de máquina del fango. La fiscalía reconoce que han dejado a maltratadores libres por el fallo de las pulseras, aunque ahora el Fiscal General del Gobierno diga que fueron fallos puntuales y la ministra hable de tan solo un 1%. Mientras, Junts gobierna España desde Suiza, donde Zapatero se ha reunido con Puigdemontt", ha continuado.

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: "Han preguntado al presidente sobre esta reunión y Sánchez ha respondido: "Tengo que decirle la verdad, como siempre. No tengo información, he estado toda la tarde liado". Cómo para saber si su hermano vivía de okupa en Moncloa, Como para saber si su mujer hacía negocios en Moncloa. Como para saber si su Fiscal General filtraba datos en nombre de Moncloa. Como para saber que las pulseras no funcionaban. Gracias por decirnos la verdad, como siempre, presidente".