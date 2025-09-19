Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso habla con 'El programa de Ana Rosa' sobre las últimas polémicas del PSOE

El PSOE atraviesa un momento delicado marcado por múltiples polémicas que han puesto a prueba la gestión del Gobierno, desde disputas internas hasta la implementación de políticas sociales y conflictos territoriales. El partido se encuentra bajo creciente presión pública, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para mantener la estabilidad y la confianza de los ciudadanos.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, quien habla sobre Santos Cerdán: "Hace dos meses en este parlamento, Sánchez nos acusaba al partido popular de intentar desacreditar a una persona honesta como Santos Cerdán; hace escasos meses Sánchez le volvía a poner como su mano derecha en el partido a pesar de que ya había muchas informaciones. Se nos ha acusado de esparcir bulos, mentir, a todos los medios de comunicación, de hacer ataques contra el gobierno por ser de izquierdas y a jueces de prevaricar".

Ester Muñoz: "Quieren que en toda España todas las empresas tengan la obligación de hablar en catalán con quien lo precise, pero en Cataluña no se puede estudiar en castellano"

También habla sobre la reunión de Zapatero y Puigdemont: "No tenemos ninguna información más que la que se ha conocido por los medios de comunicación. Fue bastante lamentable ver ayer al presidente del Gobierno que no sabía nada de esa reunión, no sé a quién cree que engaña. Es lamentable ver cómo se está produciendo todo, cómo se reúnen con un prófugo para sacar unos presupuestos a cambio de ceder absolutamente todo. La última cesión la hemos vivido esta semana, quieren que en toda España todas las empresas tengan la obligación de hablar en catalán con quien lo precise, pero en Cataluña no se puede estudiar en castellano".

Además, da su opinión sobre lo ocurrido con las pulseras antimaltrato: "Me parece increíble que a la ministra de Igualdad le parezcan pocas 47 mujeres. La negligencia del ministerio ha sido absoluta; no es solo que haya un fallo que puede entenderse, es que sabiéndolo no lo han arreglado. Es una negligencia absoluta. Es gravísimo, mujeres que se creían seguras y realmente no lo eran, y en el ministerio lo sabían".