La Fiscalía sostiene que no se le puede atribuir "ninguna intervención" en la filtración sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso

El Supremo corrige y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general de cara al juicio por la filtración de los datos del novio de Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del delito de revelación de secretos.

Sostienen que no se puede atribuir "ninguna intervención" de Álvaro García Ortiz en la filtración de información sobre el caso de fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En un escrito fechado el pasado 15 de septiembre y al que ha tenido acceso EFE este lunes, la Fiscalía expone además que los hechos "no son constitutivos de delito alguno".

Piden "la libre absolución" del fiscal general

Por ello, pide al Tribunal Supremo "la libre absolución" del fiscal general.

Plantea además la citación de una veintena de testigos, encabezados por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y quien es a su vez acusación en el procedimiento.

La número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, que es quien lleva la causa desde el inicio, quiere también que testifique en el futuro juicio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.