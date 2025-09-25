Irene Montero ha denunciado las "mentiras" procedentes de los sectores "reaccionarios y machistas" sobre las pulseras antimaltrato

Hablan las víctimas afectadas por el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato: "El aparato pitaba como un loco"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado que las "mentiras" procedentes de los sectores "reaccionarios y machistas" de los poderes judiciales y mediáticos sobre las pulseras antimaltrato han provocado un "estado de alarma" que puede haber hecho "sentir inseguras a muchas mujeres".

Así se ha expresado la exministra de Igualdad en una entrevista en el '24 horas' de 'RNE', en la que ha mencionado la "barbaridad" pronunciada por la anterior presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, quien sostuvo que las pulseras habían sido compradas por AliExpress.

"Hay un sector de la sociedad machista y antidemocrático, en ocasiones golpista, que no acepta que este país ha cambiado. Este es un país que quiere luchar contra las violencias machistas y que haya sectores del Poder Judicial o del Poder Mediático que, si no les gusta una ley feminista como la ley solo sí es sí, ellos se van a rebelar contra ella", ha señalado Montero.

Montero recalca que las pulseras "funcionan

Además, la eurodiputada de la formación morada ha defendido las medidas adoptadas durante su mandato al frente de Igualdad en el ámbito de la eficacia de las pulseras, en el que se llevó a cabo "un trabajo para comprobar que realmente todas las mejoras técnicas que queríamos realizar eran posibles".

Montero ha querido recalcar que las pulseras "funcionan" y que "ninguna mujer ha sido asesinada" llevándolas, al igual que ha insistido en la necesidad por parte del Gobierno y del Ministerio dar explicaciones. "Debemos dar garantías a las mujeres que las instituciones son un espacio seguro para ellas", ha subrayado.