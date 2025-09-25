Claudia Barraso 25 SEP 2025 - 17:47h.

Óscar Puente y José Luis Martínez-Almeida protagonizan un enfrentamiento a través de redes sociales

El PP reacciona a las revueltas propalestinas en La Vuelta Ciclista en Madrid: Feijóo asegura que Pedro Sánchez estará "orgulloso"

PSOE y PP vuelven a protagonizar un enfrentamiento, pero esta vez por redes sociales. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible Óscar Puente y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida se han dedicado varios posts en la red social ‘X’.

La polémica surgió después de que el Ayuntamiento de Madrid limpiase una bandera palestina pintada por los niños de un colegio ubicado en el pleno corazón de la capital, cerca del barrio de Malasaña. Esta decisión no fue muy bien recibida por todo el mundo, especialmente por el Partido Socialista, que reaccionaron ante la noticia.

Óscar Puente aprovechó un titular que anunciaba esta limpieza para añadir una propuesta que no ha sentado muy bien a los del PP. “Sugiero pintar con la bandera Palestina los innumerables puntos sucios de Madrid. Va a ser la única forma de que Almeida los limpie”.

Esta irónica proposición surge en mitad de un enfrentamiento entre posturas diferentes sobre las manifestaciones propalestinas que han tenido lugar en el centro de Madrid. La participación de Israel en La Vuelta ciclista hizo que mucha gente se alzase en contra de ello. Una carrera que se tuvo que suspender a su paso por Madrid por motivos de seguridad.

Una oleada de críticas por parte del PP

La respuesta de los populares no tardó en llegar. Feijóo fue quien señaló directamente al Gobierno como responsable de “la actitud de los manifestantes”. Almeida también se unió a esta oleada de críticas argumentando que Madrid "no se ha desbordado de manifestantes" sino que "Madrid se ha desbordado de violencia, porque lo que ha habido es violencia pura y dura".

Ahora, el alcalde de Madrid ha decidido contestar directamente al ministro en ‘X’. “Empezaremos por el punto más sucio de Madrid: el Palacio de la Moncloa”, aunque por el momento no ha habido respuesta socialista, este post ha causado muchas reacciones en redes sociales, hablando sobre la gran tensión entre ambos partidos .