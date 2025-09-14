Alberto Núñez Feijóo denuncia que el Gobierno "ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y Sánchez "estará orgulloso"

Cargas y disparos al aire contra los manifestantes tras la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista

MadridEl Partido Popular ha reaccionado casi en bloque a la cancelación de la Vuelta Ciclista 2025 tras las revueltas propalestinas que se han originado en Madrid. Desde Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y hasta José Luis Martínez-Alemida, los líderes populares han acudido a las redes sociales para condenar las protestas propalestinas y atacar directamente al Gobierno de España haciéndole total responsable de estos actos que condenan el genocidio de Israel sobre Gaza.

Uno de los primeros en acudir a las redes sociales ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha denunciado que el Gobierno "ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta" y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estará orgulloso" del comportamiento de los manifestantes que han provocado la cancelación de la última etapa de la carrera, algo que ha tachado de "ridículo internacional televisado en todo el mundo".

La reacción del líder del PP

"El presidente del Gobierno estará orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no", ha expresado en un comunicado compartido en la red social X, en relación a las declaraciones que el presidente del Gobierno hacía este domingo en Málaga, donde decía que "admira" al "pueblo que se moviliza por una causa justa".

"Yo defiendo la libertad de expresión siempre que no implique violencia ni altercados. No apoyo a Hamás. Tampoco quiero sus aplausos", ha continuado el líder del PP.

Asimismo, ha manifestado que tampoco comparte "la respuesta que está dando el Gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de origen palestino".

Martínez-Almeida hace "directo responsable" a Pedro Sánchez

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la violencia haya "vencido" al deporte. En declaraciones junto a la Fuente de Cibeles, donde esperaba la llegada de los ciclistas, Almeida ha sostenido que es un día "tristísimo" porque Madrid "no se ha desbordado de manifestantes" sino que "Madrid se ha desbordado de violencia, porque lo que ha habido es violencia pura y dura".

"Se ha tirado ciclistas a la calzada, se les ha empujado a la calzada a varios ciclistas, se ha inundado las calles de chinchetas y de cristales para que los ciclistas no pudieran pasar y en su caso, que si pasaban, que tuvieran peligro para su integridad", ha señalado el alcalde, quien ha afeado que algunos vayan a celebrar lo sucedido "como un triunfo, incluyendo el presidente del Gobierno".

En este punto, ha señalado que Sánchez es, a su parecer, "directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid todavía". Asimismo, ha afeado al presidente sus "irresponsables declaraciones incitando a los manifestantes" sabiendo que la ciudad estaba "blindada" y que estaban "preocupados".

El alcalde de Madrid también ha mostrado su indignación con "la imagen" de la exministra de Igualdad, Irene Montero, "tratando de parar una carrera". "Se han juntado todos los sospechosos habituales: Sánchez, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Arnaldo Otegi... Todos los sospechosos habituales se han juntado", ha trasladado visiblemente enfadado.

"Hoy la violencia ha vencido al deporte. Hoy los disturbios han vencido a una Vuelta Ciclista a España", ha trasladado, al tiempo que ha deslizado que los fallos en el dispositivo de seguridad hay que preguntárselos al delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Almeida exige a Sánchez y Marlaska condenar los "actos violentos"

Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que condenen los "actos violentos".

"Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo adelantadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente, Pedro Sánchez", ha comenzado Martínez-Almeida su declaración institucional ofrecida desde el Palacio de Cibeles después de que la organización de La Vuelta haya cancelado la última etapa, que concluía en la céntrica plaza, por las protestas propalestinas que han invadido el recorrido.

El regidor ha afirmado que la competición lleva "días aguantando, al igual que hoy, la intimidación y ataques" que habían acabado "poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores". "Porque los ciclistas y los equipos son trabajadores. Ningún ciclista, ninguno es responsable de lo que está sucediendo en Gaza y quienes han provocado la violencia durante estos días lo saben", ha sentenciado.

Al hilo, ha subrayado que lo que ha ocurrido estas semanas y "especialmente la violencia desarrollada este domingo en las calles" son el fruto de aquellos que "pretenden demostrar que no caben más opiniones que las que ellos sostienen y que las que ellos mantienen".

Ayuso reprocha a Sánchez echar "fuego" sobre Vuelta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a la "kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros" cuyas protestas han acabado en la cancelación de la Vuelta Ciclista a España 2025. "Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", ha lanzado la presidenta en sus redes sociales.

Junto a este mensaje ha publicado un vídeo en el que se ve a una familia con niños corriendo alejándose mientras efectivos de la Policía Nacional les instaban junto a la organización de La Vuelta a abandonar el perímetro de Cibeles.

Pilar Alegría, a Feijóo: "Esta carta indigna le perseguirá de por vida"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha advertido al presidente 'popular' que su "indigna" carta "le perseguirá de por vida". "Al genocidio lo llama "respuesta del Gobierno de Israel" y al asesinato de más de 65.000 personas lo define de "pérdidas civiles de personas de origen palestino". Esta carta indigna le perseguirá de por vida", ha lamentado en su perfil de la red social X.