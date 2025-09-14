Redacción Madrid 14 SEP 2025 - 09:36h.

A lo largo del recorrido de este domingo hay convocadas una decena de protestas propalestinas

Irene Montero e Ione Belarra, entre las manifestantes que han invadido la carretera para bloquear el paso de La Vuelta en Cercedilla

La Vuelta Ciclista a España pondrá este domingo en Madrid el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech, unos actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.

Unas protestas "pacíficas" impulsadas por grupos propalestina que también han estado presentes en la penúltima etapa, disputada este sábado entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, en el puerto de Navacerrada. En Becerril de la Sierra, a 18 kilómetros de meta, un grupo de personas cortó la carretera y retrasó el avance del grupo de favoritos. La policía retuvo a los manifestantes y evitó que detuviesen la Vuelta por completo.

Hay convocadas una decena de protestas propalestinas

Unos minutos antes de este incidente, la organización de la Vuelta Ciclista a España decidió desviar la etapa a su paso por Cercedilla por las protestas, de modo que los ciclistas bordearon la localidad y siguieron por la carretera de Los Molinos.

Las protestas se replicarán también durante la etapa final, con un recorrido de 106 kilómetros íntegramente por territorio madrileño, que se ha recortado en 5 kilómetros, eliminando el paso por Aravaca. En concreto, la vigésimo primera etapa tendrá salida en Alalpardo y pasará por Algete, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, antes de entrar en la capital, donde los ciclistas realizarán un circuito cerrado urbano con nueve pasos por meta.

A lo largo del recorrido hay convocadas una decena de protestas propalestinas, a las que se llama a acudir con kufiyas y banderas con colores de la bandera palestina. La primera de ellas tendrá lugar en Alalpardo, donde está prevista la salida neutralizada de la etapa a las 16.40 horas.

En esta pequeña localidad de apenas 3.500 vecinos se ha citado a la ciudadanía a partir de las 14.40 horas en la calle de Alcalá, en su confluencia con la M-123, y se llama a asistir con banderas palestinas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto acudir al corte de la cinta en este municipio.

Las protestas se repetirán también en Algete, San Sebastián de los Reyes --los ciclistas pasarán por la rotonda de Palestina-- y Alcobendas antes de que el pelotón llegue a la capital.

Precisamente en Madrid es donde se espera que se reúna el mayor número de manifestantes. El colofón a esta 90 edición de la Vuelta Ciclista será la coronación del 'maillot' rojo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de la capital, prevista sobre las 20.30 horas.

Previamente, los corredores realizarán un circuito urbano con nueve pasos por meta, con un último tramo que tendrá como protagonista el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco.

La ronda española recorrerá así las principales calles del Madrid histórico, con paso por la Puerta del Sol, calle Mayor, plaza de Oriente, Paseo del Prado, Gran Vía o Callao. Desde el Ayuntamiento de Madrid se prevé una asistencia superior a las 50.000 personas.

Así, las principales protestas se han organizado en Atocha, Callao y la ermita de San Antonio de la Florida. En esta caso, la convocatoria es a partir de las 18.00 horas, aunque con un llamamiento a acudir como mínimo dos horas antes.

Ante el temor de que se puedan producir incidentes como los registrados en las etapas previas, especialmente en Bilbao y Galicia, se desplegará un fuerte dispositivo de seguridad, con unos 2.300 efectivos, superior al activado con motivo de la Cumbre de la OTAN en 2022.

Así, se ha preparado un plan de seguridad especial integrado por 1.100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, a los que se sumarán 800 efectivos de la Policía Municipal y un centenar de agentes de Movilidad y un dispositivo de Samur-Protección Civil. Todo ello junto a la activación de policías locales en las distintas localidades de paso y el dispositivo habitual de seguridad propio de la Vuelta.

Alteraciones en un centenar de líneas de autobús y tres estaciones de Metro este domingo por la Vuelta

La etapa final de la Vuelta Ciclista a España, que discurre entre Alalpardo y Madrid, provocará modificaciones y alteraciones en el servicio de un centenar de líneas de autobuses interurbanos y de la EMT este domingo, tanto urbanas como interurbanas, así como en las estaciones de Metro de Banco de España, Gran Vía y Sol.

Está previsto que los cortes de tráfico se inicien a partir de las 05.00 horas en el Paseo del Prado y en el entorno de la plaza de Cibeles, con motivo de los trabajos de montaje de infraestructuras del circuito urbano y la zona de meta.

A partir de las 06.30 horas se ampliarán los cortes de tráfico a Gran Vía, paseo de Recoletos y a la calle Alcalá, desde la plaza de la Independencia, y a partir de las 11.30 horas se encontrarán cortados totalmente al tráfico los viales que forman parte del circuito urbano.

En concreto, el circuito contempla el paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, un tramo de la calle Alcalá y Gran Vía, plaza de Callao y paseo del Prado. Los cortes de tráfico se mantendrán hasta aproximadamente las 22.00 horas.

De forma paralela, desde las 14.30 horas se registrarán cortes de tráfico en la calle Mayor y en la carrera de San Jerónimo. Además, desde primera hora de la tarde y hasta las 18.30 horas se encuentra previsto el cierre al tráfico de manera progresiva de algunos viales en la zona de Montecarmelo y El Pardo, Carretera de Castilla, avenida de Valladolid, paseo de la Florida, cuesta de San Vicente, paseo Virgen del Puerto, paseo Ciudad de Plasencia, calle Mayor, Puerta del Sol y carrera de San Jerónimo, desde donde los participantes en la prueba accederán al circuito cerrado a través de la plaza de Cánovas del Castillo.