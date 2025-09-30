Críticas de los empresarios agrícolas al registro de jornada de Yolanda Díaz: "No podemos fichar en el campo"
Yolanda Díaz lleva este martes 3 de septiembre al Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario que quieren aprobar por Real Decreto, lo que supondrá que no sea necesario lo que no será necesario que pase por las Cortes para su aprobación.
La medida de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no ha tardado en ser criticada por muchos sectores, que ven imposible poder cumplirla. Algunos de los más afectados serían los agricultores y ganaderos, que lo tendrían realmente complicado poder fichar en el campo.
'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Ximo Herrero, agricultor, que nos ha hecho un resumen de la situación a la que se enfrentan con esta nueva medida.
"No sé si esto va a ser posible o no, pero lo que sé es que va a ser costoso. Nosotros tenemos varias parcelas y diferentes trabajadores y no sé cómo se va a fichar en una parcela en la que no hay ningún aparato para poder hacerlo. Si se ficha a través del móvil, entonces entiendo que habrá que hacerlo a través de aplicaciones que no sé quién las va a costear porque nosotros ya vamos bastante justos", ha comenzado.
Ximo Herrero se ha quejado de que nadie les ha tenido en cuenta a la hora de tomar esta decisión: "A nosotros no se os ha consultado cómo se va a hacer. De momento, lo que hacemos es un registro en papel porque no tenemos conexión en el campo y tampoco ordenador", ha continuado explicando.
Además, el clima afecta a las jornadas de trabajo en el campo: "Si llueve tenemos que parar para después seguir. Además, si hace mucho calor como este verano pasa lo mismo, que dejamos de trabajar y luego terminamos a las 12 de la noche. No sé cómo se van a hacer esos registros".
"Esto lo único que va a ocasionar es que contratemos a menos personal, que se recurra a empresas de trabajo temporal o que se mecanicen todavía más las explotaciones", ha analizado este agricultor afectado por la nueva medida del ministerio de Trabajo.