Exclusiva | Javier Gómez-Ferrer, abogado de Montoro: "El informe de la UCO no menciona a mi cliente"

Un informe de la Guardia Civil contradice las investigaciones de los mossos sobre el caso Montoro

El despacho clave del 'caso Montoro' pide a la Audiencia de Tarragona que declare la nulidad de la investigación

Hay un nuevo giro en el 'caso Montoro'. La UCO contradice la investigación de los Mossos y detalla que los honorarios percibidos por el equipo económico se ajustaban a su oferta de servicios y fueron declarados ante la Agencia Tributaria en esos años.

'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con Javier Gómez-Ferrer, abogado de Cristóbal Montoro, que se pronuncia por primera vez tras conocerse el informe de la UCO que exculparía al exministro: "Nosotros hemos tenido conocimiento relativamente reciente de este informe porque nos personamos en septiembre como defensa de Montoro. Hasta mediados de septiembre no habíamos tenido acceso a la causa y solo conocíamos una parte que se había filtrado, pero este informe no estaba. Cuando nos dieron acceso a la causa oficial, donde sí está el informe de la UCO, vimos que lo que hace es recopilar toda la información durante estos 7 años de instrucción en secreto, que se había recabado por parte de los Mossos, analizarla y concluir que no hay ninguna irregularidad. En definitiva, que no hay caso".

Javier Gómez-Ferrer, abogado de Montoro: "la UCO dice que no hay ni rastro, ni el más mínimo indicio de un pago de comisión ni al señor Montoro ni a ninguna otra persona"

Además, añade sobre el informe: "El informe no menciona al señor Montoro en ningún punto porque, claro, el señor Montoro no tiene ninguna relación con ese despacho respecto al que se investigan los movimientos económicos. Pero tiene una importancia indirecta para él: la tesis acusatoria en la que se basaba la Fiscalía para promover este procedimiento se cae, porque todo descansaba sobre las sospechas de que el señor Montoro podría haber cobrado comisiones, y la UCO dice que no hay ni rastro, ni el más mínimo indicio de un pago de comisión ni al señor Montoro ni a ninguna otra persona".

Por último, aclara si el tiempo que se ha tardado en conocer la existencia de este informe es habitual: "Normal no es, pero tampoco es anormal porque nosotros hayamos tardado mucho en conocer la causa, sino porque se ha tardado demasiado en levantar el secreto de las actuaciones".