El Gobierno "recomienda" a la Flotilla de Gaza que no entren en la zona de exclusión: "Pondría en riesgo severo su propia seguridad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu a no ser "una amenaza" para la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza porque tampoco supone "un peligro ni una amenaza para Israel".

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que se celebra en Copenhague.

Ha explicado que el Gobierno ha trasladado al Ejecutivo de Israel que los españoles que forman parte de la flotilla van a contar con toda la protección diplomática.

"No representan un peligro ni una amenaza para Israel, y, por tanto, espero que Israel, en este caso el Gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla", añadió.

Robles pide "responsabilidad" a la flotilla

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido "responsabilidad" a la Global Sumud Flotilla (GSF), que lleva alimentos y medicamentos a Gaza, ya que si entran en la zona de exclusión definida por Israel "pueden poner en riesgo la vida de muchas personas".

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Robles ha detallado que el buque de acción marítima Furor de la Armada ya ha llegado al lugar y tiene "perfectamente monitorizada" a la flotilla humanitaria, aunque ha advertido de que se quedará "un poco antes" de llegar a la zona de exclusión marcada por Israel y solo en caso de "absoluta necesidad", si hubiese "labores de salvamento", podría intervenir.

La ministra ha explicado que ya han hecho llegar a la flotilla que entrando en la zona de exclusión asumen un "riesgo enorme", por lo que cree que en este momento hay que poner en una balanza "la responsabilidad", ya que "hay un riesgo para las vidas de las personas que están en la flotilla y también en su caso, del Furor".

"Yo no soy quién para decirle a la flotilla (lo que tiene que hacer). Es importante la labor que hacen, pero en este momento tienen que valorar que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas", ha insistido.

Según Robles, los responsables de la flotilla "saben lo que tienen que hacer, saben que asumen una situación de riesgo" y tendrán que valorar, y eso "ya es su responsabilidad, el riesgo que asumen personalmente y el riesgo en el que pueden poner a otras personas".

"Zona de alto de riesgo"

La Global Sumud Flotilla ha alertado esta madrugada de su entrada en la "zona de alto de riesgo" en su travesía hacia Gaza, la zona donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones pese a ser aguas internacionales, a partir de las 150 millas náuticas desde las costas del enclave palestino (unos 270 kilómetros).

"Estamos en alerta máxima", ha avisado la flotilla a través de su canal de Telegram a las 00:03 GMT. "Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permanezcan alerta", ha agregado.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Cercle d'Economia de Barcelona en un diálogo sobre la política de Defensa, Robles ha remarcado que el Gobierno entiende que la labor que realiza la flotilla, de llevar alimentos y medicinas a Gaza, es "importante" y "muy positiva", pero les ha pedido "responsabilidad".

De hecho, ha indicado que el Furor actuará también desde la "responsabilidad" apoyando a las embarcaciones de la flotilla por si tuviese que llevar a cabo alguna actuación de salvamento, pero "hasta el límite de las aguas de exclusión".

"Se quedará en los alrededores, por si fuera necesario hacer alguna labor de salvamento, pero evidentemente el Furor no va a entrar en la zona de exclusión", ha indicado.