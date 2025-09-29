Netanyahu ha declarado a medios de EEUU que su objetivo es "liberar a nuestros rehenes, acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos" y "desmilitarizar Gaza"

Josep Borrell, en Informativos Telecinco: "Si tiene que haber un Estado Palestino habrá que imponérselo a Israel"

Las expectativas sobre una solución para el genocidio en Gaza se trasladan a Estados Unidos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos se reunirán este lunes, aunque han confirmado que ya trabajan en un plan de paz para la Franja. Trump se ha mostrado optimista en el desarrollo de 21 puntos para detener la ofensiva militar israelí, devolver a los rehenes en manos de Hamás, en una negociación de la que apenas se han filtrado datos a los medios, pero que augura un inmediato alto el fuego.

"Estamos trabajando en ello. Aún no está finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump, de hecho, en estos momentos. Y espero que podamos llevarlo a cabo", declaró Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox News, pocas horas antes de reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

"Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desarmarlos, desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región", ha confirmado el líder israelí.

Trump, que lleva días asegurando que el acuerdo entre Israel y Hamás está "muy cerca", escribió este domingo en su red social, Truth Social, un mensaje apuntando a que estaban trabajando en algo especial para la región.

Trump da por hecho que el acuerdo de paz en Gaza dará "grandeza" a Oriente Medio

"Tenemos una verdadera oportunidad de grandeza en Oriente Medio. Todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!", ha celebrado Trump sin aclarar si se refería a su plan inmobiliario de convertir Gaza en un resort de lujo, al estilo de la Riviera francesa, como adelantó hace meses.

Ambos líderes se reunirán este lunes en Washington tras la semana de alto nivel de las Naciones Unidas en la que nuevos países reconocieron al Estado palestino, aumentando la presión sobre el israelí.

Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países han calificado la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, se contabilizan más de 66.000 palestinos muertos.