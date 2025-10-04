Guillermo Fernández Vara se encuentra en una situación de salud "muy frágil"

El expresidente de la Junta de Extremadura fue diagnosticado el pasado 2023 con un cáncer de estómago

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara se encuentra en una situación de salud "muy frágil" y acompañado de su familia. El político fue diagnosticado el pasado 2023 con un cáncer de estómago.

Así lo ha señalado el PSOE de Extremadura en un comunicado remitido en la tarde de este sábado, recogido por Europa Press.

La familia de Fernández Vara: "Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad"

Por su parte, la familia de Fernández Vara ha enviado un mensaje a través del perfil de X del propio exmandatario socialista en el que señalan que, en estos momentos, "Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad".

En esa misma comunicación, su familia y amigos han pedido "respeto" ante estos "compases tan duros".

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha agradecido las "muestras de preocupación, cariño y apoyo" recibidas, y ha pedido "prudencia y respeto" ante esta situación.