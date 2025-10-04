España se echa a la calle contra el genocidio israelí en Gaza, en directo | Miles de personas recorren Barcelona para apoyar al pueblo palestino
Miles de personas se manifiestan en varias ciudades españolas para apoyar a Palestina y pedir el fin del "genocidio" de Israel en Gaza
José Manuel Albares confirma el estado de salud de los 50 españoles de la Flotilla retenidos en Israel: no hay fecha para su deportación
Miles de personas han salido este sábado, 4 de octubre, por las calles del centro de Barcelona para mostrar su apoyo al pueblo palestino y reclamar el fin del "genocidio" israelí en Gaza.
Una protesta que también tendrá lugar en otras ciudades españolas. El objetivo es condenar y mostrar el rechazo por la interceptación a la Global Sumud Flotilla, esta semana, por parte del Ejército de Israel.
Pep Guardiola, sobre la situación en Gaza: "Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo"
El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que el mundo está asistiendo "a un genocidio en vivo y en directo" en la Franja de Gaza y ha apelado a la gente a manifestarse para "exigir" el final de los ataques de Israel sobre el pueblo palestino y "presionar" a los gobiernos.
"Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo donde miles de niños y niñas han muerto y otros más pueden morir todavía. La Franja de Gaza está devastada y riadas de gente caminan sin rumbo, sin alimentos, agua potable ni medicinas", ha señalado.
Guardiola, en un vídeo publicado por la Comunitat Palestina de Catalunya y la coalición de movimientos sociales Prou Complicitat amb Israel en Instagram, ha añadido que "solo la sociedad civil organizada puede salvar vidas y presionar a los gobiernos. Inundaremos las calles para exigir el final del genocidio".
El PP cree que la respuesta "esperanzadora" de Hamás deja fuera de juego a Yolanda Díaz
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado este sábado esperanzadora la respuesta de Hamás al plan estadounidense para Gaza que, en su opinión, ha dejado "fuera de juego" y en una situación "francamente lamentable" a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y a Sumar.
Tellado, que se ha mostrado cauteloso al ser preguntado en una rueda de prensa por la decisión del movimiento islamista, ha afirmado que "parecen noticias esperanzadoras" y ha deseado que "este camino no se trunque", que los rehenes sean liberados y que cese el conflicto.
El Gobierno considera que la respuesta de Hamás abre un horizonte de paz y pide no minimizarla
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado este sábado que la respuesta de Hamás al plan estadounidense para Gaza puede abrir un horizonte de paz para Israel y Palestina, por lo que ha pedido no minimizar el paso dado por el movimiento islamista.
En una entrevista televisiva, Albares ha asegurado que el Gobierno saluda todo aquello que pueda permitir la liberación de todos los rehenes, el alto el fuego inmediato y la entrada de alimentos y ayuda humanitaria.
Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.
Cientos de personas marchan por el barrio de Lavapiés, en Madrid, por Gaza: "Ni un respiro al sionismo"
Cientos de personas recorrieron durante la noche de este viernes las calles del barrio madrileño de Lavapiés para celebrar una reclama nocturna en favor de Gaza con el objetivo de no dar "ni un respiro al genocidio" ni al "sionismo".
Los manifestantes fueron acercándose a la plaza de Lavapiés acompañados por banderas palestinas y kufiyas, para después comenzar su marcha por la calle de Argumosa, tras encender un fumígeno ante la entrada de una famosa cadena de supermercados, acusados por los manifestantes de "complicidad" y "apoyo al genocidio contra Palestina".
A lo largo de la marcha corearon, en varias ocasiones, frases como "Gobierno progresista, hipócrita y sionista", "No es una guerra es un genocidio", "Desde el río hasta el mar Palestina vencerá", "Israel asesina, Europa patrocina" o "El único camino la lucha es".
El ministro de Asuntos Exteriores,José Manuel Albares, ha señalado este sábado que los españoles que viajaban en la Flotilla Global Sumudy que se encuentran retenidos en Israel son en torno a 50 y ha garantizado que su departamento trabaja para que regresen "cuanto antes" a España, pero no ha ofrecido una fecha concreta.Ir a la noticia
La diputada de Más Madrid en la Flotilla pide no tratar como terroristas a "activistas humanitarios"
La diputada de Más Madrid enrolada en la Flotilla rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, Jimena González, ha pedido que no se trate como terroristas a unos "activistas humanitarios" y ha subrayado que no van a parar de intentar ayudar pese al "bloqueo" de Israel.
Así lo ha expresado en un vídeo difundido a los medios de comunicación a bordo de la flotilla donde ha subrayado que aunque han intentado cargar todo el material humanitario que han podido, esto no va a solucionar "la hambruna ni el genocidio en Gaza".
"El principal objetivo de la misión es romper el bloqueo ilegal que Israel sostiene sobre Gaza y abrir el corredor marítimo de manera que se pueda acceder al territorio palestino a través de sus propias aguas territoriales. Quiero recordar que el bloqueo es totalmente ilegal y ya el propio Tribunal Internacional de Justicia le reclamó el año pasado hasta en tres ocasiones a Israel que abandonara ese bloqueo ilegal", ha subrayado.
Miles de personas en Pamplona apoyan la "resistencia" de Palestina y piden la "disolución" de Israel
Miles de personas se han manifestado este sábado en Pamplona para expresar su apoyo a la "resistencia" del pueblo palestino y para reclamar la "disolución" de Israel y la ruptura de relaciones con este país.
La movilización, convocada por Palestinarekin Elkartasuna, ha partido pasadas las 12:20 horas precedida por una gran bandera de Palestina y una ikurriña y una pancarta con el lema 'Palestinar erresistentzia aurrera. Israel desegin' (Viva la resistencia palestina. Disolución de Israel).
Multitudinaria protesta en La Toja por la asistencia del ex primer ministro israelí Ehud Olmert al Foro
Más de un centenar de personas, convocadas por la Coordinadora Gallega de Solidaridad con Palestina, se han manifestado este sábado contra la presencia en el Foro La Toja Vínculo Atlántico del ex primer ministro israelí Ehud Olmert, que participó en un diálogo con el político activista palestino en Jerusalén Samer Abdelrazzak Sinijlawi.
Tras arrancar la marcha al grito de "Netanyahu asesino" y "Que viva la resistencia del pueblo palestino", los manifestantes recorrieron la rúa Castelao, en El Grove, para dirigirse hacia la entrada del puente que conecta la localidad con La Toja.
Allí, ante una gran despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cruzaron el puente, en el que se colocaron vallas entre carril y carril, hasta llegar a la isla, donde continuaron con los cánticos como "Israel asesina, Europa patrocina" o "No es una guerra, es un genocidio".
Miles de personas se manifiestan en apoyo a Palestina por las calles del centro de Barcelona
Miles de personas se manifiestan por el centro de Barcelona para pedir el fin del "genocidio" israelí en Gaza y mostrar su rechazo por el asalto a la Global Sumud Flotilla, en una marcha que los organizadores aspiran a que sea la mayor concentración en favor de Palestina celebrada en la ciudad.
La movilización, convocada por más de 600 entidades, sindicatos y organizaciones, terminará en el Arco del Triunfo, aunque se espera que siga la protesta por la tarde en Drassanes, donde se ha situado una acampada que se mantendrá al menos hasta la huelga convocada el 15 de octubre.