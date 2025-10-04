Pep Guardiola, sobre la situación en Gaza: "Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que el mundo está asistiendo "a un genocidio en vivo y en directo" en la Franja de Gaza y ha apelado a la gente a manifestarse para "exigir" el final de los ataques de Israel sobre el pueblo palestino y "presionar" a los gobiernos.

"Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo donde miles de niños y niñas han muerto y otros más pueden morir todavía. La Franja de Gaza está devastada y riadas de gente caminan sin rumbo, sin alimentos, agua potable ni medicinas", ha señalado.

Guardiola, en un vídeo publicado por la Comunitat Palestina de Catalunya y la coalición de movimientos sociales Prou Complicitat amb Israel en Instagram, ha añadido que "solo la sociedad civil organizada puede salvar vidas y presionar a los gobiernos. Inundaremos las calles para exigir el final del genocidio".