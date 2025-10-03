Israel expulsa a cuatro políticos italianos embarcados en la flotilla interceptada en aguas internacionales

El análisis de Carlos Franganillo sobre la detención de la Flotilla: "Ha conseguido su objetivo, incrementar aún más la atención sobre la situación en Gaza"

El Ejército de Israel ha interceptado este viernes en aguas internacionales el último barco de la 'Global Sumud Flotilla' que aún navegaba hacia la Franja de Gaza, tras abordar entre la noche del miércoles y el jueves otras 41 embarcaciones, deteniendo a cerca de 470 activistas que iban a bordo de la iniciativa humanitaria y que han sido trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel.

El 'Marinette', habría sufrido problemas técnicos durante el recorrido e iba por detrás del resto de embarcaciones de la flotilla, ha sido abordado a primera hora de este viernes por un grupo de militares israelíes armados, según muestra la retransmisión en directo desde la embarcación, que se corta poco después de la interceptación después de que uno de los soldados agarre la cámara.

Cuatro parlamentarios y eurodiputados italianos de la flotilla, expulsados

Por su parte, otra embarcación no identificada que era parte de la 'Global Sumud Flotilla' ha llegado a puerto en Chipre, según las autoridades chipriotas, que han afirmado que los tripulantes pidieron atracar en Larnaca "alegando la necesidad de reabastecimiento y motivos humanitarios".

Las autoridades de Israel han afirmado este viernes que los 470 activistas que iban a bordo de las embarcaciones interceptadas previamente han pasado ya por un "proceso de inspección" tras su traslado al puerto de la ciudad de Asdod, de cara a su futura deportación, con cuatro parlamentarios y europarlamentarios italianos ya en el aeropuerto de Ben Gurión de cara a su expulsión.

El Ministerio de Exteriores italiano ha indicado que el senador Marco Croatti, el diputado Arturo Scotto y las eurodiputadas Annalisa Corrado y Benedetta Scuderi, han sido ya liberados por las autoridades israelíes y trasladados a Tel Aviv, desde donde cogerán un vuelo a la capital de Italia.

Por su parte, la Embajada italiana ha indicado que un equipo de su personal se trasladó al puerto de Asdod para efectuar una visita consular a los detenidos y pedir la liberación inmediata del resto de italianos detenidos, que serían más de 40, según ha recogido la agencia de noticias AdnKronos.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó el jueves tras contactar con su homólogo israelí, Gideon Saar, que el Gobierno de Benjamin Netanyahu pretendía emitir una única orden para deportar en dos vuelos chárter a todos los miembros de la Global Sumud Flotilla y que estos aviones aterrizarían, en principio, en Madrid y Londres.

Cárcel para los activistas

El resto de los detenidos han sido llevados al puerto israelí de Ashdod, donde fueron fichados por la policía antes de ser conducidos ante las autoridades fronterizas para los trámites de migración.

Durante toda la noche, se ha ido produciendo este procedimiento y la mayoría de los arrestados han sido trasladados en un goteo de autobuses desde dicho puerto hasta la prisión de Saharonim, en la localidad de Kziot, pegada a la frontera con Egipto.

Según explicó a EFE un abogado de la Flotilla, dicha prisión se concibió para inmigrantes en situación irregular en Israel y tiene capacidad para albergar a los cientos de tripulantes de los barcos que intentaban llevar ayuda a Gaza.

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró el jueves que ninguno de los barcos de la flotilla ha logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por el Ejército sobre Gaza y confirmó la detención de todos los activistas, a los que ha prometido deportar a Europa. "La provocación ha terminado", sostuvo, tras lo que los 470 activistas de las embarcaciones interceptadas fueron llevados al puerto de Asdod.

"Un ataque ilegal contra activistas desarmados"

Por su parte, la 'Global Sumud Flotilla', que intentaba trasladar ayuda humanitaria a Gaza, denunció "un ataque ilegal contra activistas desarmados", y abogó por "desafiar la normalidad genocida con desobediencia civil", ante la ofensiva de Israel contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Hoy se ha conocido que una embarcación que formaba parte de la 'Global Sumud Flotilla', que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza antes de su interceptación en aguas internacionales por parte del Ejército de Israel, ha llegado a puerto en Chipre, según las autoridades chipriotas, que han afirmado que al bordo de la misma iban 21 personas, sin especificar sus nacionalidades.

El portavoz del Gobierno de Chipre, Konstantinos Letymbiotis, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que la embarcación fue identificada cuando "decidió acercarse a las aguas territoriales" del país.

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.200 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.