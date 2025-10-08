Podemos votará a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel

Gonzalo Barquilla 08 OCT 2025 - 13:24h.

Podemos ha anunciado que votará a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel en el pleno del Congreso

El Pleno del Congreso debate el decreto sobre el embargo de armas a Israel, que se somete a votación el miércoles

Podemos ha anunciado que votará finalmente a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel este miércoles en el pleno del Congreso, por lo que la norma saldrá adelante, pese a haber mantenido una postura muy crítica y llegarlo a calificar incluso de texto "fake".

El decreto que se debate fue aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de septiembre como respuesta al conflicto en Gaza, y pretende ampliar y regular un embargo de armas y combustibles a Israel. Ese decreto ya está en vigor, pero para que no decaiga debe ser convalidado por el Congreso antes de fin de mes, lo que ha generado un gran pulso político interno.

Podemos reconsidera su posición

Durante el debate parlamentario, como decíamos, Podemos había sido especialmente crítico con el contenido del decreto, calificándolo de insuficiente, es decir, basado en lo simbólico más que en lo efectivo.

Sin embargo, la presión de los socios del Gobierno y el contexto político obligaron al partido a reconsiderar su posición, y finalmente ha decidido apoyar la convalidación para que la norma siga vigente, aunque seguirá reclamando un embargo más ambicioso y sin fisuras.