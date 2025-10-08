Hoy se lleva a votación el embargo de armas a Israel, que depende de los diputados de Podemos la aprobación del decreto

Junts apoyará el decreto para el embargo de armas a Israel y facilita su convalidación

Tras aplazar la votación en el Congreso de los Diputados para no hacerla coincidir con el aniversario de la masacre de Hamás, hoy sí se votará el embargo de armas a Israel. Toda la presión está ahora sobre Podemos, ya que de sus cuatro diputados depende la aprobación del decreto. Aunque ERC y Junts han confirmado su apoyo, ambos han expresado críticas al texto por considerarlo insuficiente.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien ha explicado su postura ante la votación: "Lo que espero que pase hoy es que el Gobierno retire este embargo fake y traiga al Congreso un embargo integral de armas, que es lo que están pidiendo millones de personas en las calles, cuando salieron a manifestarse y a pedir la ruptura total de relaciones con el Estado terrorista de Israel. Eso es lo que creo que tienen que hacer."

Ione Belarra: "Lo que hemos visto traspasa todos los límites de lo posible"

Belarra también ha señalado que el embargo ya está aprobado, pero que no se ha aplicado de forma efectiva: "Es importante explicar que da un poco igual lo que pase hoy. La realidad es que este último mes el embargo ya ha estado aprobado. Es un real decreto ley que hoy se convalida, pero que lleva aprobado un mes, y han pasado cuatro barcos cargados con armas y combustible con destino a Israel. Además, los contratos de compra de armas a Israel en estos dos años de genocidio siguen intactos. Qué más da la votación de hoy si el Gobierno va a seguir comprándole armas a Israel".

Por último, se refirió a la escalada del conflicto: "La última fase del genocidio lleva décadas produciéndose, pero creo que todo el mundo puede compartir que a partir del 7 de octubre de 2023 las cosas han cambiado. Hemos visto cosas que no habíamos visto nunca: bombardeos de hospitales, destrucción de toda la infraestructura escolar y universitaria de Gaza. Lo que hemos visto traspasa todos los límites de lo posible, en el peor sentido de la palabra"