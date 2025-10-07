Última hora sobre Gaza e Israel, en directo: se cumplen dos años de los atentados de Hamás
Las imágenes de la última reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca: gestos de incomodidad y tensión diplomática por la paz en Gaza
La madrugada del 7 de octubre de 2023, decenas de milicianos fuertemente armados atacaron por sorpresa y de forma cruel diversos puntos de Israel cercanos a la frontera con la Franja de Gaza controlada, en ese momento, por el grupo terrorista de Hamás. Los atentados terroristas causaron la muerte de unas 1.400 personas pertenecientes a 19 nacionalidades y el secuestro de otras 252, que fueron trasladadas a territorio palestino.
Dos años más tarde, la ira de Israel y la furia desatada por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, siguen golpeando mortalmente la Franja de Gaza con un saldo de vidas humanas que ya se acerca a las 70.000 personas, muchos de ellos, bebés y niños. Toda la población de la zona padece de hambruna y los bombardeos del Ejercito israelí han destrozado las infraestructuras sanitarias y educativas dejando un terreno arrasado.
Pero en este segundo aniversario, una mínima señal de esperanza se mantienen viva con la negociación de un acuerdo de paz promovido por Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, se ha puesto del lado de Israel, aunque volcado en lograr un cese de los ataques y la devolución de los pocos más de 40 rehenes (vivos o muertos) que aún siguen en poder de los terroristas de Hamás.
Mientras las conversaciones se suceden en Egipto, la comunidad internacional ha reaccionado y comienza a tomar postura para que Netanyahu cese en los ataques y permita la vuelta de los rehenes, la reconstrucción de la Franja de Gaza y el reconocimiento de los dos estados.
Donald Trump destaca que Hamás "ha accedido a cosas muy importantes" al aceptar su plan de paz
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado de nuevo su optimismo sobre las perspectivas de paz en Gaza y ha destacado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), "ha accedido a cosas muy importantes".
"Creo que Hamás ha accedido a cosas que son muy importantes", ha afirmado Trump en una entrevista en un programa de la cadena de televisión estadounidense CNN.
Trump ha respondido a las informaciones sobre sus supuestas críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en concreto al reprocharle sus pocas cesiones. "No. Es falso. Ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo en este acuerdo", ha argüido.
"Pero es un acuerdo que, increíblemente, en el que todo el mundo se ha unido. Todos se han unido. No, Israel ha sido estupendo. Todos han sido buenos. Creo que vamos a conseguir que se llegue a un acuerdo", ha asegurado.
La diputada catalana de la CUP, Pilar Castillejoanuncia que la Flotilla prevé acciones legales contra el "secuestro" en Israel
La diputada de las CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha afirmado este martes que la Global Sumud Flotilla prevé emprender acciones legales contra el trato recibido desde que fueron interceptados, porque lo ha tachado de secuestro: "El Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado".
"Creemos que esto debe ser condenado. Y sí, emprenderemos acciones legales", ha respondido a los periodistas al preguntársele por eso en el Aeropuerto de Barcelona, en declaraciones junto al miembro de la dirección de las CUP Adrià Plazas, que también está entre la docena aproximada de catalanes deportados por Israel el lunes y que han llegado a Barcelona.
Los dos años de ofensiva de Israel contra Gaza dejan unas 48.000 movilizaciones propalestinas en el mundo
Los dos años transcurridos desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza han estado marcados por cerca de 48.000 manifestaciones a nivel mundial en apoyo al pueblo palestino, según datos de la organización no gubernamental Proyecto de Datos de Localización de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), que apunta además a un drástico repunte de las movilizaciones durante los últimos meses.
La organización ha señalado en un informe que entre mayo y septiembre de 2025 se han registrado un 43 por ciento de las protestas en comparación con los cinco meses anteriores, antes de apuntar que el 15 por ciento de todas las manifestaciones a nivel mundial durante los últimos dos años fueron propalestinas, con movilizaciones en 137 países y territorios a nivel global.
Asimismo, ha recalcado que el mayor número de manifestaciones han tenido lugar en Yemen, Marruecos, Estados Unidos, Turquía, Irán, Pakistán, Francia, Italia, España y Australia --que suman más del 75 por ciento del total--, al tiempo que ha sostenido que "la inmensa mayoría de las mismas han sido pacíficas, con solo un uno por ciento derivando en violencia".
