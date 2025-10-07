Donald Trump destaca que Hamás "ha accedido a cosas muy importantes" al aceptar su plan de paz

Israel tacha de "inhumano" que España vote el embargo de armas el día de los dos años del ataque de Hamás

La madrugada del 7 de octubre de 2023, decenas de milicianos fuertemente armados atacaron por sorpresa y de forma cruel diversos puntos de Israel cercanos a la frontera con la Franja de Gaza controlada, en ese momento, por el grupo terrorista de Hamás. Los atentados terroristas causaron la muerte de unas 1.400 personas pertenecientes a 19 nacionalidades y el secuestro de otras 252, que fueron trasladadas a territorio palestino.

Dos años más tarde, la ira de Israel y la furia desatada por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, siguen golpeando mortalmente la Franja de Gaza con un saldo de vidas humanas que ya se acerca a las 70.000 personas, muchos de ellos, bebés y niños. Toda la población de la zona padece de hambruna y los bombardeos del Ejercito israelí han destrozado las infraestructuras sanitarias y educativas dejando un terreno arrasado.

Pero en este segundo aniversario, una mínima señal de esperanza se mantienen viva con la negociación de un acuerdo de paz promovido por Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, se ha puesto del lado de Israel, aunque volcado en lograr un cese de los ataques y la devolución de los pocos más de 40 rehenes (vivos o muertos) que aún siguen en poder de los terroristas de Hamás.

Mientras las conversaciones se suceden en Egipto, la comunidad internacional ha reaccionado y comienza a tomar postura para que Netanyahu cese en los ataques y permita la vuelta de los rehenes, la reconstrucción de la Franja de Gaza y el reconocimiento de los dos estados.