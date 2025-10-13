Alberto Rosa 13 OCT 2025 - 20:03h.

El mandatario norteamericano ha añadido a continuación que España estaba haciendo "un trabajo fantástico"

Pedro Sánchez y Donald Trump, sonrientes en su saludo en Egipto una semana después de pedir la expulsión de España de la OTAN

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aludido a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto, a la que ha acudido el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

¿"Estáis ya trabajando en el tema del PIB? Nos acercaremos", ha señalado Trump, durante el repaso por los países y líderes que han acudido a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para presenciar la simbólica firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza.

El mandatario norteamericano ha añadido a continuación que España estaba haciendo "un trabajo fantástico", sin más detalles, sólo unos días después de que Trump propusiera expulsar a España de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa.

Trump, a Meloni: "¿No le importa que la llame bella, verdad?"

Ambos mandatarios se han saludado hoy con normalidad, tan solo unos días después de que Trump propusiera expulsar a España de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa. En el turno de Sánchez, este ha subido al escenario donde esperaba Trump y ambos se han estrechado las manos sonriendo. El presidente de EEUU le ha dado un leve tirón que después ha acompañado con una palmada amistosa en la mano.

PUEDE INTERESARTE EEUU insiste en que el compromiso de aumentar el gasto en defensa al 5% implica a todos los aliados de la OTAN

Durante sus referencias a los líderes internacionales, el presidente norteamericano también se ha referido a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. “En Italia tenemos a una joven mujer. No puedo decirlo porque suele significar el fin de la carrera política, pero: es una bella mujer. ¿No le importa que la llame bella, verdad?", ha dicho Trump, provocando las risas del resto de líderes políticos y la sonrisa de la propia Meloni.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El de hoy ha sido el primer saludo entre Sánchez y Trump desde que el líder norteamericano regresó a la Casa Blanca en enero. Aunque ambos coincidieron en la Cumbre de la OTAN en La Haya en julio, entonces no hubo saludo.

El presidente también estuvo presente en el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU, pero no asistió a la cena que ofrece a los líderes, ya que en esta ocasión el jefe de la delegación española era el Rey Felipe VI.