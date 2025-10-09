Logo de telecincotelecinco
Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en Defensa

EuropaPress 7016858 october 2025 washington district of columbia usa united states president
El presidente Trump se pronuncia contra España.EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en Defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España... Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado.

Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en Defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

