Alberto Rosa 13 OCT 2025 - 18:43h.

El presidente de EEUU se ha encontrado este lunes con Sánchez durante la cumbre por la paz en Gaza celebrada en Egipto

Hamás confirma que tiene a los 20 rehenes israelíes vivos y está preparado para liberarlos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se han encontrado este lunes en la cumbre que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij por la paz en Gaza. Ambos líderes se han saludado con normalidad, tan solo unos días después de que Trump propusiera expulsar a España de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa.

Trump ejerce como coanfitrión en la cumbre como principal impulsor del plan de paz para Gaza y ha ido recibiendo y saludando, uno a uno, a los líderes internacionales invitados a la ceremonia. El presidente egipcio Abdelfatá al Sisi recibió esta misma mañana a los líderes invitados y Trump lo ha hecho esta tarde porque ha llegado con casi cuatro horas de retraso respecto al horario previsto ya que se ha alargado su visita previa a Israel, donde ha intervenido ante el Parlamento.

En el turno de Sánchez, este ha subido al escenario donde esperaba Trump y ambos se han estrechado las manos sonriendo. El presidente de EEUU le ha dado un leve tirón que después ha acompañado con una palmada amistosa en la mano.

El encuentro se produce una semana después de que Trump propusiese expulsar a España de la OTAN por no comprometerse a gastar el 5% en defensa en la última cumbre de la Alianza y quedarse solo en un 2%.

El de hoy ha sido el primer saludo entre ambos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Aunque ambos coincidieron en la Cumbre de la OTAN en La Haya en julio, entonces no hubo saludo.

El presidente también estuvo presente en el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU pero no asistió a la cena que ofrece a los líderes, ya que en esta ocasión el jefe de la delegación española era el Rey Felipe VI.