Esperanza Buitrago 10 OCT 2025 - 13:52h.

Donald Trump propone expulsar a España de la OTAN por no llegar al 5% del gasto en defensa

España recuerda que su compromiso del 2% fue alcanzado en acuerdo con el secretario general de la OTAN

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que España es un socio leal y de pleno derecho de la OTAN "y así va a seguir siendo". Estas palabras de Bolaños llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya propuesto expulsar a España de la OTAN por el gasto en Defensa

En declaraciones a los medios después de firmar un convenio con la ONCE para implementar medidas de accesibilidad a la Justicia, Félix Bolaños ha respondido así a las palabras del presidente de EEUU Donald Trump, quien sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.

El titular de Justicia ha explicado que el compromiso de gasto en defensa de España del 2% no fue un compromiso establecido unilateralmente por España, sino que fue un compromiso que se acordó con el secretario general de la OTAN en la última cumbre.

Gasto social frente a gasto militar

Y ha destacado que se alcanzó ese compromiso para no afectar otras partidas de gasto social "que para nosotros es fundamental como gobierno socialdemócrata que somos".

En este sentido, ha criticado al PP por mostrarse dispuesto a aumentar al 5 % el gasto en defensa. "Me imagino que lo hará porque no tendrá ningún problema en recortar el estado de bienestar y el gasto social en España".

El presidente de Estados Unidos ha propuesto expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en Defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España... Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha dicho.

Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en Defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.