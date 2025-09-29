Zoe Armenteros 29 SEP 2025 - 11:53h.

Canadá, Australia y Reino Unido han sido pioneros de este mecanismo que 'selecciona' a los inmigrantes como el que quiere copiar Feijóo en España

Donald Trump crea una 'tarjeta dorada', facilitando la obtención de visados a cambio de un pago "voluntario" de un millón de dólares

El visado por puntos que propone el Partido Popular para controlar la inmigración en España sigue dando de qué hablar. La viabilidad de esta propuesta, su efectividad y otras muchas interrogantes, han abierto otra vía de discusión sobre el delicado tema que enfrenta a las fuerzas de derecha con el Gobierno. Canadá, Australia y Reino Unido han sido pioneros de este mecanismo que 'selecciona' a las personas que entran al país. Algunos baremos contemplan un máximo de edad, cualificación, entre otros requisitos, como el dominio de la lengua del país y hasta el número de hijos.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha recuperado una idea que ya lanzó Rajoy en 2008 de cribar a los inmigrantes. Lo hizo, como Feijóo desde la oposición, pero cuando llegó al Gobierno no la aplicó. Los requisitos eran entonces, los mismos que ahora: priorizar personas procedentes de países con “vínculos culturales” con España y que quieran trabajar en áreas con déficit de mano de obra. trabajar "en sectores donde haya falta de mano de obra" y con "mayor capacidad de integración".

Los populares han defendido la iniciativa, en medio de un clima de antiinmigración que sopla de Estados Unidos a Europa: para evitar las críticas apuntan a países que desde hace años hacen un cribado de quién entra al país. Australia, por ejemplo, lleva décadas repoblando el país con personas extranjeras: el sistema de puntos ha ido variando, según las necesidades, pero las condiciones para lo que quieran vivir y trabajar en el continente de Oceanía son estrictos.

Cómo es el visado por puntos de Australia

El visado Australia, que pretende copiar Feijóo para España, contempla un sistema de 189 puntos, que debe acumular el candidato para entrar al país. Los solicitantes que más puntuación reciben son los que tienen entre 25 y 32 años, mientras que la puntuación en este apartado disminuye proporcionalmente con la mayor edad del candidato. De cualquier manera, nadie podrá aspirar a un visado australiano si ya cumplió 45 años.

Otro de los requisitos que dan más puntos es la experiencia laboral en la ocupación para la que se solicita la visa, pero también la ocupación, siendo los profesionales técnicos los más beneficiados y los que pueden recibir puntos adicionales. Hay que demostrar habilidades y conocimientos en el idioma oficial, el inglés. No bastará un certificado, sino que tendrán que realizar exámenes y obtener una alta puntuación para obtener puntos.

Los candidatos que hayan realizado estudios en Australia o estudios homologados por las autoridades australiana también tendrán ventaja; sobre todo si tiene un titulo o formación específica en el sector agrícola, ganadero, etc.

En Reino Unido existe el visado de 'talento global' para trabajadores de alta cualificación

En Reino Unido, el visado de "talento global" también existe y facilita la entrada a trabajadores con cualificación que podrán entrar al país, incluso sin contar con una oferta de empleo. Este visado, según la web del Gobierno está "destinado a personas reconocidas en sectores de las Ciencias, Humanidades, ingeniería, artes (incluyendo estudios cinematográficos, diseño de moda y arquitectura) y tecnología digital, en los que las habilidades únicas de los individuos enriquecen el conocimiento, la economía y la sociedad del Reino Unido".

Además, de aclarar que "los científicos e investigadores destacados se beneficiarán de un proceso de aprobación más rápido, como parte del programa abreviado STEM."

Cómo es el visado por puntos de Canadá

En Canadá, el visado por puntos existe desde 1967. No tiene límites de edad, como el Australiano y pesa más la cualificación y sus capacidades. No establece criterios de raza o de nacionalidad, ni de vínculo cultural, como el que propone el Partido Popular en España.

Canadá mantiene criterios muy similares a los de Reino Unido y Australia: tener conocimiento del idioma, en este caso el inglés, pero también el francés, aunque basta dominar uno. Tener una formación cualificada, experiencia laboral. Canadá busca un perfil dirigido a captar mano de obra más cualificada.

El tema del visado por puntos merece más de una reflexión

En España, un país con una economía de servicio, el tema divide a políticos, pero también economistas. ¿Qué inmigrantes queremos? ¿Cómo organizar un flujo humano que responde a una lógica de la desesperación, impredecible y difícil de controlar?

Canadá y Australia son países en los extremos del mundo, muy alejados de la posición geográfica de España; el sistema británico no parece muy efectivo si se considera que en lo que va de año llegaron a Reino Unido más de 50.000 migrantes en pateras a través del Canal de la Mancha, lo que supone un 25%, más que el año anterior. En 2023, el aumento de la entrada ilegal de personas, a través del Canal de la Mancha fue del 37% con el sistema de un visado por puntos, que adoptó desde 2020.

Las preguntas que surgen sobre la gestión de la inmigración pueden ser decenas. No parece tan sencillo que las partes interesadas, políticos, expertos, partidos, debatan con serenidad el tema de la migración, que en los últimos años, parece más una baza para ganar votantes, que un interés auténtico para encontrar una solución eficaz.