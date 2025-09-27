Alberto Núñez Feijóo quiere visibilizar que "la alternativa" del PP "está en marcha" frente a un Ejecutivo "colapsado"

Iván Espinosa de los Monteros ficha a exdirigentes del PP, Ciudadanos y Vox para su plataforma, Atenea

Compartir







MurciaLa cúpula del PP, con su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo y sus mandatarios autonómicos, se encuentra reunida en Murcia desde este viernes para trabajar en una hoja de ruta, es decir, en las líneas estratégicas que marcarán el rumbo de la formación política.

En la agenda de esta cumbre, Núñez Feijóo y sus 'barones' territoriales están tratando diversos asuntos entre los que destaca el reto migratorio, pero también el problema de la vivienda, la defensa de la agricultura o el tema de la financiación autonómica.

PUEDE INTERESARTE Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ser capaz de pactar hasta con Netanyahu

El presidente 'popular' quiere visualizar, rodeado de sus líderes regionales, que "la alternativa" del PP "está en marcha" y que es "cada vez más grande y más fuerte" frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que ha "colapsado política, moral y judicialmente", en palabras del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

Feijóo ha elegido para este retiro una comunidad en la que Vox está en ascenso -igual que en el resto de España, según recogen las encuestas- y que este verano estuvo en el foco mediático tras varias jornadas de disturbios en Torre Pacheco o la moción de PP y Vox para impedir celebraciones islámicas en las instalaciones deportivas de Jumilla.

El plan de inmigración, "asunto principal"

El propio Feijóo ha reconocido públicamente que el "asunto principal" de esta cita es "la política migratoria que necesita España hoy". Ahí desgranará los ejes centrales de un plan migratorio en el que lleva trabajando estas semanas la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y "que marcará una política seria, compartida por gobiernos autonómicos, frente a la dejación del 'sanchismo'", según fuentes del PP.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De momento, Feijóo ha avanzado que ese plan se regirá por cinco principios básicos: no hay política más inhumana que la que no existe; derecho a elegir quién entra, cómo y para qué; expulsión de los inmigrantes irregulares que delincan; frenar que los subsidios se conviertan en su "modo de vida"; y apostar por una inmigración que sea, de forma preferente, "culturalmente próxima".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Defensa de la igualdad

La igualdad también forma parte de los asuntos que tratan este fin de semana en Murcia. "La defensa férrea de la igualdad es una bandera clara del PP que el Gobierno ya no puede agitar en ningún caso. Los gobiernos del PP se conjurarán para proteger todo lo que el Gobierno desprotege. También, por supuesto, a las mujeres", han añadido fuentes del partido, que han denunciado la "negligencia culpable" del Ejecutivo con las pulseras antimaltrato.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En cuanto a la financiación autonómica, los 'populares' critican que el jefe del Ejecutivo diga ahora que ya toca" reformar el sistema "cuando lleva siete años gobernando con un modelo desfasado". Por eso, defenderán la reforma del sistema pero con "un acuerdo serio y no una subasta", ya que España necesita "un modelo que refuerce la caja común, que garantice suficiencia financiera y servicios públicos iguales en todo el territorio".

"El presidente, sin presupuestos, carece de toda credibilidad. El PP lleva años reclamando una reforma seria, multilateral y justa del sistema. Sánchez, en cambio, lo ha convertido en un juguete electoral al servicio de sus socios independentistas", han agregado a Europa Press las mismas fuentes, que creen que "la financiación no puede ser un instrumento partidista, ni una moneda de cambio con independentistas".

Coordinación "real" entre las regiones del PP

Por otra parte, según el PP, este fin de semana se visualiza en Murcia "la coordinación real de gestión entre las comunidades del PP". Ese trabajo compartido, subrayan, demuestra que el PP no se queda en la oposición a Sánchez, sino que ya está construyendo desde los gobiernos autonómicos un proyecto de país con "reformas tangibles".

La cita sigue un esquema similar al de otros encuentros celebrados en Córdoba en marzo de 2024 y en Oviedo en enero de 2025, aprobándose una declaración firmada por el líder del PP y sus presidentes autonómicos.