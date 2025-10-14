Díaz Ayuso ha negado que Miguel Ángel Rodríguez admitiera en su declaración ante el Tribunal Supremo que mintió sobre el origen de la filtración

Las imágenes del fiscal general del Estado declarando ante el Supremo: negó "rotundamente" la filtración sobre los datos del novio de Ayuso

MadridLa presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este martes que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, mintiera sobre la filtración de la información del fraude fiscal de su pareja, y ha apuntado a un intento de "condicionar" al Tribunal Supremo con la publicación de las declaraciones ante el juez.

A preguntas de los periodistas, Díaz Ayuso ha negado que Miguel Ángel Rodríguez admitiera en su declaración ante el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero que mintió sobre el origen de la filtración, al asegurar que su acusación de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, era autor de la filtración relacionada con el novio de la presidenta madrileña estaba basada en una deducción, no en que tuviera información al respecto.

Díaz Ayuso ha asegurado que su jefe de gabinete tiene su absoluta confianza

Cuando la abogada del Estado que interrogaba a Rodríguez le pregunta si se basaba en alguna información o si era su opinión, él responde que fue "una deducción", según se escucha en un vídeo de la declaración ante el juez Ángel Hurtado, al que tuvo acceso EFE este viernes.

Díaz Ayuso ha asegurado este martes que su jefe de gabinete tiene su absoluta confianza y no ha mentido, y ha acusado de 'lawfare' tras la publicación de los vídeos de las declaraciones ante el juez para "condicionar" las deliberaciones de los magistrados del Supremo.

La presidenta madrileña ha vuelto a censurar que se utilicen las instituciones del Estado contra un rival político y que tantas instituciones estén "metiendo las manos en una inspección fiscal de un paisano", como su pareja.