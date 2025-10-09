Zoe Armenteros 09 OCT 2025 - 11:53h.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a cumplir con el registro de médicos objetores, que llama "una lista negra"

Así es la medida de Vox que apoya Martínez Almeida para disuadir a las mujeres que quieren abortar en Madrid

Compartir







La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a desmarcarse de la ley al negarse a crear el registro de médicos objetores de conciencia. La líder del PP, ha desautorizado a su consejera de Sanidad, que anunció que sí cumplirían con la ley, calificando al registro de "lista negra". "¡Váyanse a otro lado a abortar!", ha dicho Ayuso a los que critican que en Madrid las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tengan que ir a la sanidad privada.

Sin medias tintas y a su estilo, la presidenta madrileña, ha respondido a la reclamación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pedido por carta a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid cumplir con la creación de un registro de objetores ante el desequilibrio que revelan las cifras de los abortos practicados en hospitales públicos frente a la mayoría, que se realizan en los centros privados.

Isabel Díaz Ayuso ha enfrentado el tema abanderando los derechos constitucionales, como el "derecho a la vida" y a "la libertad ideológica de religión", al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el código de odontología médica o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", ha dicho la presidenta popular en la Asamblea, en respuesta a la pregunta formulada por Más Madrid sobre cómo se garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red de hospitales públicos de la capital.

Ayuso, en su respuesta, instó a la formación de izquierda a preguntarle "a sus amigos de Hamás o el mundo musulmán qué opinan del aborto", del mismo modo que la homosexualidad o la transexualidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La oposición recuerda a Ayuso que Alberto Ruiz Gallardón tuvo que dimitir tras intentar recortar el derecho al aborto

La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, le recordó que el derecho al aborto es también para las mujeres de derechas: "aquí todo el mundo aborta", aseguró y le lanzó una pregunta retórica si lo que quiere Ayuso es que solo lo puedan hacer las que tienen el "privilegio" de poder pagarse un viaje a Londres, como ocurría cuando el aborto estaba prohibido en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Si a la derecha le importara la seguridad y la vida de las mujeres, lo primero que haría sería garantizar el derecho al aborto seguro, libre y gratuito, pero es que, señorías del Partido Popular, señora presidenta, a ustedes la vida y la seguridad de las mujeres les da igual".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Bergerot, también ha advertido a Ayuso de que "el último" que se "atrevió" a atentar contra el derecho al aborto en España fue Alberto Ruiz Gallardón (ministro de Justicia entre 2011 y 2014, que intentó restringirlo y tuvo que "hacer las maletas" ante el rechazo mayoritario de la sociedad española.

El Partido Popular ha intentado restringir el derecho al aborto en diferentes ocasiones. La más reciente ha sido la aprobación de una iniciativa en el Ayuntamiento de Madrid para informar sobre a las mujeres sobre el controvertido "síndrome post aborto", un término sin evidencia científica que abanderan los negacionistas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, finalmente ha dado marcha atrás sobre el tema después de la polémica que envolvió a los populares. El primer edil ha incidido en que "nadie duda de que las mujeres tienen la madurez para recibir aquella información que ellas estimen adecuada". "No se va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado.

El derecho al aborto en la Constitución Española: la propuesta del Gobierno

El Gobierno, tras la polémica en Madrid, ha propuesto incluir el derecho al aborto en la Constitución por el avance de iniciativas, como estas en un "contexto global de ofensiva" contra los "derechos sexuales y reproductivos". El Ejecutivo propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

A esta propuesta, el Partido Popular, también se ha mostrado reacio, asegurando que la ley actual que regula el aborto es suficiente por lo que no apoyaría la reforma propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares, además han recordado que para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo del Partido Popular.