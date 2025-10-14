Julio Muley ha analizado para Informativos Telecinco las posibilidades que tiene Ábalos de poder esquivar su condena

El Supremo rechaza que José Luis Ábalos tenga un abogado de oficio: deberá acudir con el que despidió o asumir su defensa

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, había solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le designara un abogado de oficio para que le asista en su declaración como imputado en el 'caso Koldo', prevista para este miércoles. El juez instructor del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, ha sido tajante: el exministro tendrá que acudir con el letrado José Aníbal Álvarez al que renunció alegando "diferencias irreconducibles" o asumir su propia defensa.

Ábalos había remitido un escrito este martes en el que solicita que "se libre oficio al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a fin de que le sea designado, que le defienda en estas actuaciones, y le asista a la declaración acordada practicar". Poco después, también publicó su decisión en su cuenta de X explicando su "voluntad de cumplir" con la declaración ante la Sala II del Tribunal Supremo.

El análisis de Julio Muley

Julio Muley, jefe de la sección de Nacional ha analizado desde el plató de Informativos Telecinco la situación a la que se enfrenta José Luis Ábalos. "El riesgo, desde luego, está sobre la mesa. El juez ha anunciado que va a celebrar esa vistilla y eso significa que sabe perfectamente que las acusaciones van a pedir nuevas medidas cautelares".

"Las acusaciones han anunciado que van a pedir prisión, pero lo importante aquí es la Fiscalía Anticorrupción. Hemos podido hablar con ellos, no descartan que también lo pidan. Esto es muy importante porque hay que recordar que solo ha pedido prisión una vez. Lo hizo contra Santos Cerdán y no hay que recordar dónde está Santos Cerdán en estos momentos, es decir, en Soto del Real".

El exministro con este giro de guion parece dejar claro su intención de comparecer, aunque está por ver qué sucede después puesto que el abogado no conoce la causa y lo habitual en estos casos suele ser pedir un aplazamiento, máxime cuando la designación de su representante llegará a menos de 24 horas de una cita muy importante para su futuro. El tiempo para Ábalos se agota y las posibilidades de conseguir esquivar la pena son cada vez más reducidas.

"Le queda un recurso que sería acudir a lo que ya acordó la semana pasada con su abogado y que un día después de hablar con Koldo García, desestimó. Sería renunciar a su acta de diputado. Si hiciera esto, suspendería la declaración y además lo que conseguiría. Es que toda la causa, ser el único aforado que hay en este proceso, hace todo vaya directamente a la Audiencia Nacional y automáticamente tendría el juez que suspende la declaración de mañana".