El exasesor ministerial Koldo García ha reclamado al Tribunal Supremo que archive la causa y le acusa de investigar más de lo autorizado

Julio Muley, sobre las reducidas posibilidades de Ábalos para esquivar la condena: "El riesgo está sobre la mesa"

Compartir







El exasesor ministerial Koldo García ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) la nulidad de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo al entender que investiga "hechos distintos a los autorizados" en el suplicatorio concedido por el Pleno del Congreso al exministro de Transportes José Luis Ábalos, por lo que ha pedido el archivo de la causa.

En un escrito, la defensa de Koldo señala que "la extensión de la investigación a hechos no autorizados vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley", en cuanto "que se les priva del derecho a la doble instancia penal".

PUEDE INTERESARTE El Supremo rechaza que José Luis Ábalos tenga un abogado de oficio: deberá acudir con el que despidió o asumir su defensa

Asimismo, argumenta que el Congreso autorizó al Supremo a investigar a Ábalos por "las supuestas adjudicaciones irregulares" a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, de contratos para comprar material sanitario en plena pandemia pero que después "ha ido extendiendo las pesquisas", incluso abriendo una pieza separada para investigar los presuntos amaños de obra pública, y que eso excede el ámbito del suplicatorio concedido en su día por la Cámara Baja. A su juicio, todo lo que supera el permiso parlamentario debe anularse y archivarse.

El Supremo rechaza la decisión de Ábalos de renunciar a su abogado

Hace unas horas que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, había solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le designara un abogado de oficio para que le asista en su declaración como imputado en el 'caso Koldo', prevista para este miércoles. El juez instructor del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, ha sido tajante: el exministro tendrá que acudir con el letrado José Aníbal Álvarez al que renunció alegando "diferencias irreconducibles" o asumir su propia defensa.

PUEDE INTERESARTE El juez mantiene en secreto el informe de la UCO por los datos sensibles de Ábalos: solo podrán verlo los abogados

Leopoldo Puente, ha rechazado la decisión del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de su citación como imputado al considerar que se trata de un fraude de ley; además le ha confirmado la citación para las 10.00 horas del miércoles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El magistrado, ha sido claro al explicar que Ábalos, salvo que designe otro abogado antes del miércoles, deberá acudir a la comparecencia del próximo jueves con José Aníbal Álvarez o que él esté en condiciones de asumir su defensa. Ábalos llega con una situación procesal que se puede haber agravado a la luz del informe de la UCO, que profundiza en "los indicios de criminalidad que ya constaban" en el procedimiento, como considera el magistrado.