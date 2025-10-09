Adriana Pérez 09 OCT 2025 - 16:52h.

El juez dejará que los abogados de las partes solo puedan consultar la pieza sensible

El enfado de José Luis Ábalos al ser preguntado por una posible entrada en prisión: "¡Qué dice usted! ¿Usted conoce la ley?"

El juez mantiene en secreto el informe por la información tan sensible que contiene sobre la vida personal del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Una decisión que llega poco después de que el diputado del Grupo Mixto no haya entregado su acta de diputado. El Tribunal Supremo separa parte de esta investigación tras bautizarla como sensible. Las defensas y las acusaciones han podido acceder al resto, pero esta parte, la secreta, solo han podido visualizarla.

Desde Informativos Telecinco se conoce que en la parte sensible hay todo tipo de datos de la vida personal del exministro. Por ejemplo, hay información sobre cómo mantenía unos encuentros con mujeres que le gestionaba logística y económicamente su asesor Koldo.

Los abogados solo podrán consultar esa pieza sensible

El juez Leopoldo Puente incluye evidencias que afectan a la vida personal de José Luis Ábalos y que está recogida en el último informe de la UCO. Pero la califica de información sensible y deja que los abogados de las partes solo puedan consultar la pieza sensible y no podrán llevarse una copia. Esta decisión la toma después de que la UCO de la Guardia Civil corrigiese una cifra que no era correcta en el informe. Aunque recalcaban que podía incidir en “la privacidad de alguno de los investigados y terceras personas”.

El magistrado defiende así que estos mensajes justificarían cómo algunos de los pagos “aparentemente efectuados con el patrimonio de don Koldo García Izaguirre, responderían a encargos que realizaba José Luis Ábalos Meco, en tanto este resultaba ser el beneficiario último de los servicios o quien tomaba las decisiones".

Uno de esos gastos a los que se refiere el informe de la UCO es el pago de 490,25 euros por unos billetes de tren a Teruel. Se efectuó en un momento en el que Ábalos estuvo alojado en el parador de la ciudad, entre el 15 y 16 de septiembre de 2020.