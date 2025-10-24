La ministra de Sanidad carga contra los de Alberto Núñez Feijóo por “una muestra más de irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía y con la sanidad pública”

Juanma Moreno señala que "los bulos ponen en riesgo" a los sanitarios en crisis del cribado: "Ha habido amenazas a radiólogos"

El último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha sido el escenario de una nueva polémica política después de que los consejeros de Sanidad del Partido Popular hayan decidido levantarse de la mesa y abandonarlo después de leer un comunicado en el que han denunciado "la utilización partidista y sectaria" de este órgano por parte del Gobierno.

Celebrado este viernes en Zaragoza, el Ministerio de Sanidad había convocado de forma extraordinaria a las comunidades autónomas para abordar la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y un acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, entre otros asuntos, en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía.

El plantón del PP al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

En el manifiesto leído por los populares para justificar su abandono de la sesión, han declarado que “nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud"

Por ello, han señalado que “en defensa de la salud de los españoles, del respeto institucional y del correcto funcionamiento del Consejo Interterritorial", se retiraban de la sesión hasta que el Ministerio de Sanidad "restaure los cauces reglamentarios y devuelva al Consejo el valor, el fondo y el contenido que merece como órgano fundamental de coordinación de la política sanitaria en España".

Así, tras ello, los consejeros de Sanidad del PP han abandonado la sesión, lo que ha desatado la indignación de la ministra de Sanidad, Mónica García, entre otros.

La denuncia de Mónica García por el “plantón” del PP

Tras lo ocurrido, y a través de las redes sociales, García ha denunciado que “los consejeros del PP dan plantón al Consejo Interterritorial para seguir ocultando los datos de los cribados del cáncer”, algo que ha tildado de “una muestra más de irresponsabilidad y deslealtad con la ciudadanía y con la sanidad pública”.

Expresándolo públicamente a través de sus redes sociales, la ministra de Sanidad, que ha subrayado que “a la cena oficial no faltaron”, también ha añadido que “su plantón ha impedido votar dos acuerdos importantes”: “Un millón de euros para los centros que abordan el cáncer; un millón de euros para reforzar la vigilancia del cáncer”.

“Mientras mantienen la opacidad con los datos de los cribados, bloquean otros recursos que salvan vidas”, ha denunciado.