El presidente asegura que responderá a lo que le pregunten por compromiso y convicción

El exgerente del PSOE rechaza declarar en el Senado por el caso Koldo al estar citado por el Tribunal Supremo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que responderá "con total transparencia" a las preguntas que se le formulen el próximo jueves en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado del "caso Koldo". Al término del Consejo Europeo en Bruselas ha vuelto a negar que el PSOE se haya financiado ilegalmente.

Al preguntarle los periodistas en Bruselas si iba a responder a las preguntas que se le formulen en la comisión, ha contestado con otra pregunta: "¿tiene alguna duda?".

"Eso sí sería una noticia, si digo que no voy a responder. Claro que sí", ha apostillado, según informa EFE, para añadir a continuación que lo hará "con total transparencia" porque no sólo es su compromiso, sino también su convicción.

Tras afirmar que es el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido ante el Parlamento en la historia de la democracia española y al preguntarle por una hipotética financiación ilegal del PSOE, lo ha vuelto a negar.

"La financiación irregular tiene una sede en España, que está pagada con dinero B y donde se cobraban sueldos también en B, y es en la calle Génova", ha añadido apuntando al Partido Popular.

Además, ha restado trascendencia a que "como cualquier español que haya podido liquidar gastos que haya adelantado" haya podido recibir algún pago en efectivo por parte del PSOE.

Las declaraciones de la gerente del PSOE

Eso ha dicho que no es un problema, sino que lo es la trazabilidad de los recursos que se ponían a disposición de uno u otro partido.

Al respecto, ha considerado que el informe de la UCO que hace referencia a las cuentas del PSOE, determina que esa trazabilidad a la que ha hecho referencia la gerente socialista en su comparecencia en el Senado este jueves, es total.

De esta forma se ha referido a las palabras de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, quien ante la comisión de investigación del "caso Koldo" ha garantizado que todos los abonos que hace el partido están "perfectamente regulados" y que "no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado".