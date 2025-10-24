Carles Puigdemont convoca a los suyos en la localidad francesa, donde en una consulta a la militancia decidirán los próximos pasos a tomar

La Fiscalía se opone a suspender la orden de detención del Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont

La amenaza de Junts de romper con el PSOE vuelve a poner a al partido liderada por Carles Puigdemont en el epicentro político. La formación independentista catalana se dará cita este lunes en una reunión clave en la localidad francesa de Perpignan, Francia, para decidir los próximos pasos y realizar una eventual consulta que podría escalar definitivamente el órdago contra Pedro Sánchez.

La situación ha vuelto a dinamitar después de que una decena de alcaldes de Junts se desplazasen a Waterloo para trasladar expresamente a Carles Puigdemont su malestar por los pactos con los socialistas; unos acuerdos que consideran que están lastrando el partido. Todo ello mientras, por su parte, Pedro Sánchez subraya que “lo que está en manos del Gobierno” lo está cumpliendo, al tiempo en que el Ejecutivo descarta la preocupación.

El órdago de Junts a Pedro Sánchez

Fue el miércoles cuando Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, redobló las advertencias contra el presidente del Gobierno: “Señor Sánchez, la hora del cambio”, llegó a decir. Y ahora es Carles Puigdemont el que da un ultimátum y se adentra en un paso decisivo: si el próximo lunes la dirección del partido decide romper con el PSOE, someterá a consulta de su militancia la continuidad o no del apoyo al gobierno.

El encuentro podría marcar así un punto de inflexión en la legislatura porque el resultado determinará si se consolida o se quiebra el vínculo con Pedro Sánchez y su Gobierno.

Mientras, el propio jefe del Ejecutivo, desde Bruselas, trata de contener el pulso: “Yo respeto, por supuesto, el funcionamiento interno de cualquier partido político, faltaría más”, ha señalado, sin mostrar preocupación por la amenaza de ruptura y manteniendo la puerta abierta a reunirse con Puigdemont.

“Lo que está en manos del Gobierno de España, estamos cumpliendo. Lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla”, ha subrayado, al tiempo en que ha insistido en el diálogo con los de Junts y su líder: “Esas reuniones se producirán, ¿cuándo? pues cuando toque”, manifestó Sánchez a preguntas de los medios.

El PNV no descarta unas elecciones anticipadas

No obstante, la ruptura parece cada vez más evidente. El PNV, en este escenario, no descarta unas elecciones anticipadas: “Yo no descarto nada, ni que puedan ser perfectamente el año que viene”, señalaba Aitor Esteban, presidente de la formación vasca, al ser preguntado por la cuestión.

Por su parte, la oposición ve a un Pedro Sánchez agónico: “Yo creo que no hay ni un solo español que esté tranquilo con el Gobierno de Sánchez”, ha subrayado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Creo que el señor Sánchez está pidiendo tiempo para prolongar la agonía de su mandato y la agonía de su Gobierno y la agonía de la situación política española", ha añadido, para recordar que perdió las generales de julio de 2023 pero "no ha tenido más objetivo que ser presidente del Gobierno a cualquier precio".

Valorando la situación, Feijóo también apuntaba desde Bruselas: "Creo que es muy difícil que el señor Sánchez traslade tranquilidad a sus socios porque su agenda judicial le produce la mayor intranquilidad al propio Sánchez y al propio Gobierno". Además, puso énfasis en recordar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, algo que, a su juicio, añade "mayor intranquilidad" al Gobierno, subrayando que Sánchez también tiene "de vez en cuando" a "la mitad" de su Ejecutivo "en contra".

En este escenario, y por ahora, habrá que espera al próximo lunes para ver cuál será el próximo movimiento de los de Puigdemont, que desde el primer instante en que la legislatura de Sánchez arrancó dejaron clara su inestabilidad al manifestar que su apoyo y confianza tendrían que ganársela día a día y cumpliendo los acuerdos alcanzados.