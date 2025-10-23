Juanma Moreno ha acusado a la oposición de provocar "con sus mentiras"

La Fiscalía investigará los cribados del cáncer en Andalucía y pide un informe a la Junta

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a la oposición de provocar "con sus mentiras" que haya habido radiólogos que durante la mañana han recibido amenazas verbales, y ha afirmado que estas actuaciones podrían acabar convirtiéndose en amenazas violentas.

Moreno ha informado de estos hechos durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el pleno del Parlamento autonómico ante la pregunta del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, al que ha acusado de "tergiversar" los hechos ocurridos a raíz de los errores del cribado de cáncer de mama.

Según el presidente de la Junta, los profesionales de la sanidad pública "se han quejado" de la situación que están creando, a su juicio, los grupos de la oposición ante estos hechos y las "mentiras" acerca de la situación de riesgo que se pueden producir en las pruebas que se pongan en marcha.

"Soberbia"

José Ignacio García ha acusado a Moreno de "soberbia" por haber abandonado ayer su escaño durante el debate general de sanidad en el momento en que iban a intervenir los portavoces de los grupos una vez que había intervenido el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

"Tenía que haberse quedado en su escaño y habernos escuchado, le guste o no le guste. Esto es lo que haría el Moreno moderado, pero esa careta se le ha caído", ha subrayado García, quien ha acusado al Gobierno andaluz de actuar con "bulos y mentiras" en este caso de los cribados.

Ha indicado que el Gobierno andaluz lleva "tres semanas gestionando mentira tras mentira", y ha advertido de que el problema es que se le destinan 3.700 millones euros a la sanidad privada, y se ha mostrado convencido de que los andaluces terminarán "echando" al PP del Gobierno como ocurrió con la socialista Susana Díaz.

"Soberbia la suya, me dice que los andaluces me van a echar, usted que tiene dos diputados y representa a la mayoría social de Andalucía", ha ironizado el presidente de la Junta.