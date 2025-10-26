Agencia EFE 26 OCT 2025 - 21:08h.

Se siguen conociendo más datos de los pasos del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la tarde del fatídico 29 de octubre. Según datos, adelantados por el diario Levante-EMV, confirmados a EFE por fuentes cercanas a la periodista Maribel Vilaplana y de la Generalitat, Mazón habría acompañado a la periodista Maribel Vilaplana hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante El Ventorro, donde ella tenía aparcado el coche, a las 18:45 horas.

La periodista remitió el pasado 5 de septiembre una carta a los medios de comunicación en la que aseguró que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, pero no precisó que lo hiciera con el president de la Generalitat.

Maribel Vilaplana obvió este detalle por "intrascendente"

Una fuente autorizada de la periodista ha señalado a EFE que omitió este detalle al considerarlo "intrascendente", ya que el aparcamiento está al lado del restaurante.

La misma fuente dice que "lo normal" es que salieran juntos y le acompañase al aparcamiento "que está a unos 200 metros", y añade que no se puso en la carta porque no se consideró un dato relevante.

Por su parte, fuentes de la Generalitat han informado a EFE de que el president salió de El Ventorro a las 18:45 horas junto a la periodista, la acompañó al aparcamiento, ubicado en la glorieta de la Paz, y de allí se fue solo al Palau de la Generalitat, andando por la calle La Paz.

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha citado a declarar a la periodista Maribel Vilaplana el próximo 3 de noviembre a las 9:30 horas.