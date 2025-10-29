Los agentes detienen al exedil marbellí durante el control de documentación en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas

Carlos Fernández escapó de la Justicia española a Argentina al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya

El exconcejal de Marbella, Málaga, Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El exedil ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que había emitido una orden de detención desde hace 19 años.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la detención del exconcejal, que escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y cuya extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

Los agentes lo detienen durante el control de documentación

El exedil Carlos Hernández, del Partido Andalucista en Marbella (Málaga), ha sido detenido tras llegar a Madrid en un vuelo procedente de Argentina que ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez, según fuentes policiales cuando durante el control de documentación, los agentes detectaron que tenía una requisitoria de la Audiencia Nacional.

Sobre el exconcejal marbellí, que huyó a Argentina el 2 de julio de 2006, una orden de busca y captura internacional por la trama de corrupción en la que estaba imputado por el llamado Caso Malaya, junto a una decena de procesos judiciales por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio.