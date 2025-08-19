Las diez casas más caras están todas situadas en la Costa del Sol, Málaga, y Baleares

Los barrios más caros de España para alquilar una vivienda

Una villa en la Milla de Oro de Marbella (Málaga) a la venta por 50 millones de euros se sitúa como la propiedad más exclusiva de España, según un informe de Idealista sobre las diez casas más caras actualmente en el mercado.

El portal inmobiliario indica que la mayoría de estas viviendas de lujo se concentran en la Costa del Sol (70 %), mientras que el resto se ubican en Mallorca e Ibiza.

El top de las 10 casas más caras de España lo encabeza una villa marbellí de 1.600 metros cuadrados

El listado está encabezado por esta mansión marbellí de casi 1.600 metros cuadrados, nueve habitaciones y una parcela de 5.000 metros cuadrados con piscina y jardín.

En segunda posición figura la finca La Madrugada, en Estepona (Málaga), con 17 habitaciones y 16 baños, cuenta con 4.280 metros cuadrados y el precio asciende a 40 millones de euros.

Le sigue Villa Solitaire, en Palma (Mallorca), diseñada por Matteo Thun e inspirada en velas de barco, con siete dormitorios, dos piscinas y un cine al aire libre en la azotea, cuenta con 1.958 metros y está disponible por 39,5 millones de euros.

La cuarta vivienda más exclusiva es una villa en Santa Eulalia del Río (Ibiza), con 428 metros cuadrados y ubicada en la última península privada de la isla, que incluye bahía y gruta propias. Está a la venta por 35 millones de euros.

El 'top 5' lo cierra una villa en La Zagaleta (Benahavís, Málaga), con 8.000 metros de parcela y 2.200 metros construidos, cuenta con ventanales a doble altura y vistas panorámicas al mar, por un valor de 30 millones de euros.

Un listado solo para los más ricos

En sexta posición figura una mansión en Puerto Banús (Marbella, Málaga), de 1.684 metros cuadrados, que combina arquitectura mediterránea clásica con elementos contemporáneos. Situada a pocos pasos de la playa, ofrece vistas al mar y se comercializa por 30 millones de euros.

En séptima posición aparece una de las propiedades más prestigiosas de Marbella, en la exclusiva Cascada de Camoján. Esta mansión de 2.449 metros cuadrados dispone de nueve habitaciones y se ubica en una comunidad cerrada con seguridad las 24 horas. Su precio asciende a 29,5 millones de euros.

En octava posición se encuentra una villa en Costa d'en Blanes (Calvià, Mallorca), construida en 2025 sobre una parcela de 2.479 metros cuadrados. Con 1.124 metros habitables y diseño moderno, está a la venta por 25 millones de euros.

En novena posición figura una mansión en primera línea de playa en Marbella Este, con diseño clásico y vistas panorámicas al mar. Ubicada en una urbanización con seguridad 24 horas, dispone de jardín japonés, piscina y amplias zonas de ocio al aire libre. Su precio es de 25 millones de euros.

Cierra el ranking de las diez casas más caras de España, según los registros de Idealista, una villa en Benahavís (Málaga), concebida con un diseño vanguardista que combina forma, textura y espacio. Su precio asciende a 24,75 millones de euros.