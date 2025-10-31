Claudia Barraso 31 OCT 2025 - 18:37h.

La Casa Real confirma la fecha en la que se producirá el encuentro "privado y familiar" con el rey emérito

Juan Carlos I carga contra Felipe VI y su actitud en el momento en el que se marchó de España: "Sufrí su insensibilidad"

Compartir







Juan Carlos I ya expresó en el libro de sus memorias su “deseo” de regresar a España, como también reconoció que con esta publicación iba a ser “atacado”, pero que esperaba que sirviese para “exorcizar nuestros demonios, que están volviendo”, refiriéndose a las diferencias familiares de las que tampoco dudó en hablar.

Aunque su obra se titula ‘Reconciliación’ y verá la luz el pasado 5 de noviembre en Francia, algunos medios locales del país ya han adelantado partes que han dejado con la boca abierta, como sus declaraciones sobre la reina Letizia o el sentimiento de abandono que tuvo tras su salida de España por parte de su hijo Felipe VI. La polémica con Corinna o su relación con Doña Sofía son otros temas que no se ha olvidado de tratar. Sin embargo, habiendo contado su verdad y confesando que es consciente de que no gustará, el Emérito podrá cumplir su deseo de volver a su “hogar”, aunque sea esta vez por unos días.

El rey Felipe VI podría estar acompañado de sus dos padres en el próximo acto que conmemora los 50 años de la restauración de la monarquía que se celebra el 23 de noviembre en el Palacio del Pardo. La agenda de la familia real española recoge varios actos oficiales a los que Juan Carlos I no asistirá. Tampoco lo hará a la entrega de premios del Toisón de Oro, una fecha importante para los monarcas ya que Doña Sofía recibirá ese premio a manos de su hijo como reconocimiento público a una vida dedicada a la Corona. La democracia y la monarquía serán dos palabras que sonarán mucho este mes de noviembre, como también lo han hecho en las memorias de Juan Carlos, a las que reconoce como “su herencia”.

Un almuerzo que podría ser un antes y un después

No hay una confirmación de el emérito vaya a regresar a España a vivir, sino que todo apunta a que continuará su residencia fuera de España, en Abu Dabi. Pero parece que su familia ha sido considerada con él, y los reyes habrían invitado a una comida privada y familiar en el Palacio del Pardo a Don Juan Carlos. La fecha de la que se habla es el 22 de noviembre. Ese sábado podría suponer un antes y un después en la relación familiar monárquica. Desde la Zarzuela ya han indicado que será un almuerzo de carácter privado, por lo que no darán casi detalles de los temas que hayan podido tratar o si influirá en el destino del emérito.

El abuelo de la Princesa Leonor ha querido reivindicar en los últimos días su papel en el momento histórico de la restauración de la monarquía y la llegada de la democracia con la publicación de entrevistas en la prensa francesa y del adelanto de algunos extractos de su libro de memorias que se publicará el próximo 5 de noviembre en el país vecino.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, en una entrevista en 'Le Figaro' subrayó que "la democracia no cayó del cielo" y recordó que Franco fue quien le hizo Rey "para crear un régimen más abierto". "Me cogió la mano y me dijo como en un último suspiro: 'Alteza, solo le pido una cosa: mantenga la unidad del país'. Esa fue su última voluntad. No me pidió que preservara el régimen como estaba o los principios del Movimiento Nacional", relata en su libro.