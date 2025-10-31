El magistrado apunta a un posible delito de blanqueo de capitales por parte de Koldo García y José Luis Ábalos

Caso Koldo: el PSOE promete que aportará toda la documentación que pida la Audiencia sobre los pagos en metálico

El juez del Tribunal Supremo da cierta veracidad o al menos pide investigar más a fondo las declaraciones de Víctor de Aldama y de Carmen Pano, quienes sostienen que dieron dinero en metálico al PSOE. El magistrado cuestiona la procedencia del dinero que José Luis Ábalos adelantaba al partido y después cobraba como gastos. Pero no solo eso, va más allá y plantea dudas también del origen del dinero en efectivo del que disponía.

No hace referencia directa a financiación irregular, pero todos sus cuestionamientos van en esa dirección. Además, el magistrado Leopoldo Puente apunta a un posible delito de blanqueo de capitales por parte de Koldo García y José Luis Ábalos.

¿A partir de ahora qué puede ocurrir?

Según el jefe del área de Nacional, Julio Muley, con este paso deja dos cosas claras: sospecha del PSOE y que no habría aforados inicialmente implicados. El caso es que ahora el juez vuelva a citar a responsables de las finanzas. Veremos si como testigos o imputados.

¿Desliza financiación irregular?

No lo dice explícitamente, pero como hemos visto dudas de origen, dudas de posibles blanqueos, ahora tendrá que ver si decide imputar al PSOE como persona jurídica. Tendrá que aclarar si se vulneraron los controles internos o si realmente no fueron suficientes, extremo que niega el partido.