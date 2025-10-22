telecinco.es 22 OCT 2025 - 15:23h.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos llegó a pasar al partido socialista comidas por valor de 4.500 euros en un mes

Exclusiva | Koldo García: "Necesito que me devuelvan todo el material para intentar defenderme"

El partido socialista detecto que José Luis Ábalos y su asesor Koldo García pasaban por duplicado tickets de restaurante del mismo establecimiento con la misma fecha y el mismo importe. La diferencia es que en uno de ellos parece el nombre del asesor escrito a mano. Tras ver la documentación, el personal del partido detectó la irregularidad trasladando a Joseba García, hermano de Koldo la irregularidad

Los datos están recogidos en un informe de la UCO al que ha tenido acceso Informativos Telecinco. En una de las conversaciones grabadas a los implicados, Celia Rodríguez, que en breve tendrá que declarar en el Tribunal Supremo advertía a Joseba García sobre las "liquidaciones repetidas" que previamente habían sido entregadas a otra trabajadora de la organización socialistas identificada como Covadonga.

En el informe de la UCO también se recogen momentos de la misma conversación en la que se informa a Joseba García de que tienen un cobro pendiente de más de 7.000 euros: "os falta por cobrar 4.512 más 2.605 del restaurante. Lo tienen abajo para la semana que viene"

Tanto Celia Rodríguez como el anterior gerente del partido, Mario Moreno, han reconocido que no se revisaban al detalle las facturas y que los gastos liquidados se registraban en una hoja en la que se aparecen tickets de comida que Ábalos pasó al Partido Socialista por valor de 4.500 euros en un mes.

Declaración ante el Tribunal Supremo

Está previsto que Celia Rodríguez y Mario Moreno testifiquen ante el magistrado del Tribunal Supremo a cargo del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, este 29 de octubre sobre los abonos en sobres a los que hace referencia el último informe de la UCO

El magistrado recuerda que la UCO señaló en su informe "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de don José Luis Ábalos Meco o de don Koldo García Izaguirre, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos".

En este sentido, Puente incide en que, en algunos casos, las comunicaciones analizadas por la UCO "permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" facilitadas por el partido político. No obstante, recalca que en otras ocasiones "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el PSOE.

Sobre con el logotipo del PSOE con billetes en su interior

El último informe de la UCO al que el magistrado hace referencia refleja que "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE --en la calle Ferraz--".

En una de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo el 18 de septiembre de 2018: "Ya tengo el sobre de Ferraz". "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?", preguntó, en lo que la Guardia Civil cree que sería una alusión a "la residencia oficial de Ábalos durante su etapa ministerial, situada en la calle Balbina Valverde de Madrid".

"El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro", contestó Koldo, según apunta el informe, que recoge fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE donde se aprecian los billetes.

La UCO dice que "esa entrega coincidiría con una liquidación efectuada en favor de Ábalos por valor de 1.022,22 euros, el día 12 de septiembre de 2018". En este sentido, añade que, "un día antes de la conversación anterior" Celia Rodríguez, a la que identifica como trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, informó a Koldo de que otra compañera que solía sustituirla "había cobrado 1.020 euros correspondientes a una factura que había presentado". "Es decir, una cuantía muy pareja a la informada por el partido", ilustra.

Sin embargo, la UCO ha encontrado otros "mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido".

Como ejemplo, alude a otro del 7 de febrero de 2019 en el que Celia Rodríguez preguntó a Koldo García si tenía previsto acudir a "Ferraz", "ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia". "Hola Koldo.... al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón", le dijo. "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa", escribió Uriz a su marido al día siguiente.

La Guardia Civil aclara que "esta entrega de efectivo, que parece tener como destinatario a Ábalos, resulta llamativa ya que, según los registros aportados por el PSOE el 8 de febrero de 2019, Ábalos y Koldo llevaban aproximadamente cinco y tres meses, respectivamente, sin recibir gastos de caja del PSOE".