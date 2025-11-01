La Legión rinde honores fúnebres al soldado muerto tras una explosión en Viator, Almería

El acto de honras fúnebres se ha celebrado este sábado y han participado familiares, compañeros y amigos del soldado fallecido

Daniel Ruiz Mateo, el legionario fallecido por una explosión en la base de Viator: la localidad almeriense de Vícar está de luto

Compartir







AlmeríaLa Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión ha rendido este sábado homenaje al soldado Daniel Ruiz Mateo, fallecido este viernes tras una explosión en el campo de maniobras y tiro 'Álvarez de Sotomayor' de la localidad almeriense de Viator, con un acto de honras fúnebres celebrado en la misma base militar.

Según ha informado el Ejército de Tierra en una nota, la ceremonia se ha celebrado a las 16:00 horas en el patio de armas de la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Comandancia del campo de maniobras y de la Brigada de la Legión a la que pertenecía el militar muerto.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía de Castilla y León abre una investigación tras una denuncia contra Alfonso Fernández Mañueco por los incendios de agosto

Investigan las causas de la explosión

En el acto han participado familiares, compañeros y amigos del soldado fallecido, además de personal destinado en la base, y en él se le ha impuesto la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Amarillo, en reconocimiento a su servicio.

El homenaje ha estado presidido por el general de división Javier Antonio Miragaya, jefe de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra, acompañado por el general de brigada José Agustín Carreras, jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

El soldado Daniel Ruiz Mateo, natural de Vícar (Almería), estaba destinado en la Comandancia del campo de maniobras y tiro 'Álvarez de Sotomayor' y falleció este viernes, 31 de octubre, tras una explosión ocurrida por causas que se investigan, en la que también resultó herido otro militar, Alejandro Carvajal Povedano, quien permanece ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.