La Fiscalía de Castilla y León atiende una denuncia de Asociación Bierzo Aire Limpio contra Alfonso Fernández Mañueco y un consejero

Alfonso Fernández Mañueco afirmó que se respondió "desde el minuto uno" a los incendios pero hubo un "cóctel perverso"

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio haya presentado una denuncia contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios forestales ocurridos en agosto pasado.

La Fiscalía de la Comunidad comunica a esta asociación en un oficio al que ha tenido acceso EFE que incoa diligencias de investigación tras la denuncia recibida por la posible comisión de delitos en relación con los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.

Denuncia por omisión del deber de socorro y otros il�ícitos

En la denuncia, la Asociación Bierzo Aire Limpio apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.

“El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”, señala la asociación. Además, recuerda que tras catástrofes anteriores ocurridas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

El consejero defiende su actuación

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas.

Así, ha asegurado que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión y ese operativo, según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas". Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia "y por tanto, daremos todas las explicaciones necesarias".

La Junta aportará la documentación que soliciten

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta colaborará con la investigación abierta, "que es natural si hay una denuncia" y aportarán toda la documentación que les solicite la Fiscalía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, ha insistido en que "es lógico que a raíz de una denuncia se pida documentación" y la Junta, como ha hecho en otras ocasiones la aportará, al tiempo que ha asegurado que "respetan los trámites y procedimientos judiciales".