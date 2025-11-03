El PNV de Navarra ha recalcado que José Ángel Agirrebengoa era "una persona comprometida, perseverante, coherente y con visión de futuro"

El actual presidente de Navarra, Unai Hualde, ha dedicado unas palabras a José Ángel Agirrebengoa

Compartir







José Ángel Agirrebengoa Imaz, presidente del PNV de Navarra entre 2004 y 2012, y miembro del Euzkadi Buru Batzar (EBB) en el mismo periodo, ha fallecido este domingo tras una larga enfermedad.

El PNV de Navarra ha recalcado que era "una persona comprometida, perseverante, coherente y con visión de futuro" y ha agradecido "su entrega al partido y a la causa abertzale" en la Comunidad Foral.

Trayectoria de Agirrebengoa

Nacido en Alsasua, Navarra (1952), Agirrebengoa fue miembro de la Asamblea Nacional de PNV entre 1987 y 1991, miembro del Napar Buru Batzar (1991-2003), alcalde (1995-1999) y concejal del Ayuntamiento de Alsasua durante varias legislaturas, así como parlamentario foral por Nafarroa Bai en la legislatura 2007-2011.

Agirrebengoa compatibilizó su trayectoria pública con sus responsabilidades profesionales en el ámbito de la promoción de las zonas rurales.

En una nota, el PNV ha destacado, en su etapa como alcalde de Alsasua "su apuesta por la cercanía, el diálogo y el encuentro entre diferentes en una legislatura con una corporación municipal tremendamente plural". "De su etapa como parlamentario foral, destaca la labor exigente y comprometida que llevó a cabo sobre todo en el ámbito socioeconómico y del sector primario, en particular", ha añadido, para subrayar de su etapa como presidente del PNV en Navarra "su apuesta por la unión de fuerzas abertzales y progresistas en Navarra, que cristalizó en las coaliciones de Nafarroa Bai primero y Geroa Bai después".

El actual presidente de Navarra dedica unas palabras a José Ángel

El que es ahora el presidente en la Comunidad foral, Unai Hualde, ha explicado que "la generosidad y la visión de personas como José Ángel Agirrebengoa nos han traído hasta donde estamos hoy". "Él fue uno de los grandes impulsores y motores de lo que, años después, llamamos el 'cambio' en Navarra. Apostó por romper inercias del pasado y abrir nuevas etapas políticas, sabiendo perfectamente los riesgos que eso implicaba, y su compromiso y valentía fueron decisivos para consolidar el espacio político que hoy representamos PNV y Geroa Bai en Navarra", ha comunicado.