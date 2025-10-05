Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años

Jenifer Moreno 05 OCT 2025 - 08:30h.

Guillermo Fernández Vara fue presidente de la Junta de Extremadura durante doce años: entre 2007 y 2011 y entre 2015 y 2023

Muere Guillermo Fernández Vara a los 66 años: Pedro Sánchez asistirá a su funeral en Olivenza, Badajoz

Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura y exsecretario general del PSOE de la región, ha muerto el domingo 5 de octubre a los 66 años de edad. Desde 2023, el político socialista luchaba contra el cáncer tras detectarle un tumor en el estómago.

“Rotos y rotas de dolor”, ha expresado a primera hora de la mañana en un mensaje de la red social X el PSOE de Extremadura, del que Vara fue secretario general desde 2008 hasta 2024, cuando fue sucedido por el actual líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo.

“Gracias por todo, Guillermo. Gracias por tanto”, reza la publicación en la que los socialistas han comunicado la noticia del fallecimiento de quien dedicase “toda una vida”, ha afirmado el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, “a servir a su tierra”.

Trayectoria política

Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario, médico forense de profesión, era socialista de vocación. Comenzó en la política regalando su tiempo de concejal en su pueblo.

Fue el histórico socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra quien le nombró en 1996 consejero de Bienestar Social y luego, en el 1999, pasó a ser consejero de Sanidad y Consumo de Extremadura, un cargo que ostentó hasta 2007.

A partir de este año y hasta 2011, fue presidente del Ejecutivo extremeño, un cargo que volvió a ostentar entre 2015 y 2023. En mayo de ese año, ganó las elecciones autonómicas, pero no llegó a gobernar. PP y Vox se lo impidieron.

Le diagnosticaron un tumor en el estómago

Meses después, en diciembre, reveló que padecía un tumor en el estómago, por el cual fue intervenido en marzo del año siguiente.

Desde entonces se quedó en un segundo plano, pero sin dejar del todo la política. Era vicepresidente segundo del Senado y participaba en actos, cada vez más espaciados, donde exhibía una enorme entereza.

"Paso mucho tiempo tumbado, sobre todo los días siguientes al tratamiento, con lo cual tengo mucho tiempo para pensar. Yo confieso, amigos míos, que yo quiero seguir viviendo", expresaba en el mes de mayo.

Sin embargo, su salud se volvió muy frágil en los últimos meses, según comunicó el PSOE de Extremadura el sábado, un día antes de su fallecimiento.

Oleada de reacciones

Tras su muerte, se ha desatado una oleada de reacciones que inunda las redes sociales. Compañeros de partido y de otras formaciones, así como rostros anónimos, han querido transmitir sus condolencias por la pérdida del político socialista, cuyo funeral tendrá lugar en su Olivenza natal el lunes.

El Ejecutivo regional, el PSOE de Extremadura y el Senado han declarado tres días de luto, por lo que las banderas ondearán a media asta hasta el próximo 8 de octubre.

Mientras, resuenan las palabras que él mismo dijo hace más de un año: "No me propongáis para nada, no quiero calle, no quiero plazas, no quiero premios, no quiero homenajes, no quiero medallas. Porque ya las tengo. ¿Sabéis cuáles son mis plazas, mis calles, mis homenajes y mis medallas? Las fotos en la casa de los extremeños y en la casa de las extremeñas".