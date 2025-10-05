Jenifer Moreno 05 OCT 2025 - 09:14h.

"Extremadura llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara", expresa la actual presidenta de la Junta, María Guardiola

Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de Extremadura, a los 66 años de edad

Dolor en el socialismo y en la política. El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, que se encontraba en un delicado estado de salud después de que en 2023 anunciase que le habían diagnosticado un tumor en el estómago, ha muerto a los 66 años de edad, según ha confirmado el PSOE de Extremadura. Tras conocer la noticia, son muchos los políticos que han querido despedir al socialista en las redes sociales.

Guillermo Fernández Vara "dedicó su vida a Extremadura" y su "legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño, se va "un referente".

Desde el PP, la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recordado que el político, "por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero". "Extremadura llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara", ha expresado.

Las reacciones de los políticos

Tras conocer la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido expresar su "tristeza" por el fallecimiento de un "referente socialista que dedicó su vida a Extremadura". "Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público", ha destacado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X.

"Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España", subraya el presidente, que ha enviado su "abrazo más sentido a su familia y amigos".

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, uno de los primeros en reaccionar a la noticia, ha afirmado que con el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, “Extremadura pierde a un referente”. “Con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años de presidencia y toda una vida dedicada a servir a su tierra”, ha escrito en un mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha expresado que “su pérdida duele. Duele a la familia socialista y duele a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable”.

Asimismo, ha agradecido al expresidente de la Junta de Extremadura su “ejemplo”, “generosidad” y “haber dejado una Extremadura mucho mejor que la que encontraste”.

Poco después, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado", por la noticia del fallecimiento de "un gran socialista que siempre trabajó por el progreso de Extremadura", ha destacado en un mensaje en la red social X.

Illa ha recordado que hace menos de un año coincidieron en San Sebastián, en los premios Ramón Rubial, "donde volvió a dar ejemplo de compromiso con su tierra".

El presidente de la Generalitat ha querido enviar todo su "cariño a su familia y allegados". "Descansa en paz, amigo", concluye el mensaje.

Desde el PP, una de las primeras en reaccionar a la noticia ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En un mensaje en su cuenta de la red social X, Guardiola ha destacado que fue una "figura clave de la política regional que, por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero". "Mi cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros. Descanse en paz", ha expresado.

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. "Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos", ha mencionado, trasladando su "sincero respeto" y "más sentido pésame a sus familiares y amigos". "Descanse en paz", ha finalizado.