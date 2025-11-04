Abogado del hermano de Pedro Sánchez: “No hay ningún correo que pruebe que se creó una plaza para él”

La defensa del hermano del presidente insiste en que se han vulnerado derechos fundamentales y reclama su absolución

El abogado del hermano de Pedro Sánchez pide la absolución en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido su absolución y la nulidad de los correos incorporados a la causa.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, quien ha explicado qué ha solicitado la defensa: “Entre otras cosas, hemos pedido la nulidad de los correos en el escrito de defensa. Cuando hay vulneración de derechos fundamentales, hay que plantearla en los distintos estadios procesales que se vayan sucediendo, para poder acceder después a recursos de mayor calado, como el de amparo en el Supremo. Por lo tanto, existe una exigencia procesal por la que esas vulneraciones deben ser invocadas en los momentos más relevantes del procedimiento.”

Sobre el contenido de los correos, Cortés aclara: “Aparece la palabra hermanito, lo de hermanísimo es una alteración, porque el señor Carrero se dirigía así a mi cliente. No hay ningún correo que, de forma incontrovertida, ponga de manifiesto que se fuera a crear una plaza para el señor Carrero o previamente para el señor Sánchez”.

Emilio Cortés: "El nuevo testigo es a persona encargada de impulsar y resolver los expedientes administrativos relativos a los proyectos de creación de obras musicales en Portugal”

También ha detallado las novedades del proceso: “Solo hay un nuevo testigo, los demás ya habían declarado durante la instrucción. El nuevo es un técnico de la administración que trabajaba en la Diputación, en el área de Cultura, y era la persona encargada de impulsar y resolver los expedientes administrativos relativos a los proyectos de creación de obras musicales en Portugal”.

Por último, sobre el momento procesal actual, el abogado señala: “Estamos pendientes, falta solo una defensa por entregar el escrito de conclusiones, que tiene de plazo hasta el jueves. Los escritos de defensa cobran verdadero impacto cuando comienza el juicio oral: es entonces cuando se fijan los temas de debate”.