Agencia EFE 03 NOV 2025 - 17:33h.

La defensa del hermano de Pedro Sánchez rechaza el relato de los hechos elevado por las acusaciones populares

El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado la absolución en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz. El letrado Emilio Cortés considera que no se ha acreditado, "ni siquiera indiciariamente, influencia con sesgo delictivo" en la creación o adjudicación de los procesos administrativos investigados.

La Audiencia Provincial de Badajoz dictó el auto de procesamiento de David Sánchez y del expresidente de la Diputación pacense y actual líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, el pasado mes de septiembre. Todo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La defensa del hermano de Pedro Sánchez rechaza el relato de los hechos elevado por las acusaciones populares, quienes piden tres años de cárcel para David Sánchez y para Gallardo. “Los hechos no son, en consecuencia, constitutivos de delito alguno, y al no existir delito no se establece régimen de autoría”, asegura en el escrito en el que se insta a “su libre absolución”.

El letrado Emilio Cortés propone el interrogatorio a los acusados, entre los que se encuentran nueve investigados más como exaltos cargo de la Diputación y el exasesor de Moncloa Luis Carrero. Así, solicita la declaración como testigos de 10 personas y de otras tres en calidad de testigos-peritos.

Entre los primeros figuran los directores de los dos conservatorios de música, María del Rosario Mayoral y Yolanda Sánchez; el exdirector de uno de los conservatorios Evaristo Martí, el director del área de Presidencia, Julián Expósito, y el jefe de Recursos Humanos de la Diputación pacense, José Ramón Suárez Arias.

También quieren que se cite a Nersés Avakimyán, una de las personas que se presentaron al proceso de elección al puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, que finalmente fue asignado a David Sánchez. El abogado solicita que se exceptúen los correos electrónicos intervenidos por la UCO en la causa al considerar que la autorización judicial "lesionó derechos fundamentales de los investigados".

La Audiencia considera que "existen indicios suficientes"

La Audiencia de Badajoz ya rechazó el recurso de petición del sobreseimiento elevado por Emilio Cortés, donde se exponía la "inexistencia de indicios" de delitos y subsidiariamente se pedía la nulidad del procedimiento. Pero la Audiencia considera que "existen indicios suficientes" sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas.

La Audiencia considera que "existen indicios suficientes" sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas. En su auto, los magistrados agruparon en tres bloques los indicios basados en declaraciones y documentos expuesto en el auto de la magistrada que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado.

En el primero de ellos se hacía referencia a la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, la cual "no estaba justificada" y que el trabajo de éste no se prestó de forma habitual en Badajoz y que su puesto de trabajo fue "adaptado a las exclusivas preferencias personales" de David Sánchez.

El segundo bloque de indicios que sostienen el procesamiento se refiere al cambio de denominación del citado puesto de trabajo, pues pasó de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Expone la Audiencia que en el auto de la jueza vienen reflejadas varias irregularidades, como "disfrazar de simple el cambio de denominación lo que en realidad era una auténtica creación de puesto, y todo ello a fin de ocultar la verdadera realidad".

El tercer apartado fáctico de imputaciones se refiere a la aparición en el organigrama del puesto de “sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas”, que recayó en Luis Carrero. "Existen incluso correos de los que se deduce una relación personal muy cercana entre ellos, llamando don Luis (Carrero) a don David (Sánchez) como 'hermanito'”, detalla el auto.