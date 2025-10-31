El politólogo entra en directo en 'La mirada crítica para hablar sobre la comparecencia del presidente

Exclusiva | Koldo García, ante la comparecencia de Sánchez en el Senado: “Espero que el presidente aclare algo”

Compartir







'La mirada crítica' ha comenzado el día haciendo un repaso por la comparecencia que Pedro Sánchez dio el pasado jueves en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', para conocer más a fondo lo ocurrido en el Senado, el programa ha conectado en directo con el politólogo Víctor Lapuente.

Víctor Lapuente revela qué le pereció la comparecencia del presidente: ''Estuvo demasiado evasivo y el senador del PP demasiado agresivo. Sánchez fue vago en las respuestas como habéis comentado, 'no me consta, creo que no, que yo recuerde no, en lo que a mí me consta, desconozco, no tengo conocimiento', incluso en cosas en las que había sido testigo directo, como si había oído algún comentario soez sobre la sobre las mujeres''.

''Yo creo creo que estuvo demasiado dubitativo en las respuestas, pero creo que estuvo también demasiado enfático en las acusaciones, en los ataques a Ayuso, las descalificaciones a la Comisión, a la que llamó Comisión de difamación, pero por otra parte, el senador del PP, como habéis dicho, pues disparó metralla excesiva, una ráfaga de preguntas atropelladas, no dio la sensación de interrogar, de investigar y lo peor de todo es que todos están contentos'', continúa explicando.

Y hace referencia a la actitud del PP durante la comisión: ''El Partido Popular no hay ocasión que no desaproveche para atacar de manera, digamos, sensada al Partido Socialista. Yo creo que si hubiéramos estado viendo a un policía interrogar así a un criminal en en una película, de nuevo hubiéramos dicho, 'esta no es la manera, no te cae muy bien el criminal, pero esta no es la manera de sacar la verdad', yo creo que el Partido Popular ayer hizo de nuevo una enmienda a la totalidad de Sánchez, en lugar de hacer preguntas aclaratorias, fue pues vertiendo acusaciones muy directas. Y yo creo que mezclar acusaciones con preguntas factuales yo creo que no es una buena estrategia''.

Comenta que el momento para el presidente es complicado: ''Era muy complicado, pero también es muy complicado acorralarlo en una comisión en la que tú te puedes escudar en la vaguedad de la respuesta y de esta manera no complicarte la vida de manera jurídica. Yo creo que bueno, él tiene mucha habilidad, Sánchez, para poder desviar la atención y yo creo que es lógico que estén relativamente contentos porque como tú comentas, estando todo en contra, prácticamente el análisis es unánime en casi toda la prensa, como mucho el Partido Popular acabó en tablas con Sánchez''.

Explica que las consecuencias las sufren los ciudadanos: ''Yo creo que todos los políticos están contentos y todos los españoles absolutamente decepcionados. Yo creo que si alguien os pasa un vídeo de una comparecencia así ayer del presidente de otro país y del senador nos hubiera dado vergüenza ajena por los dos. Pero aquí, claro, como cada uno, somos de uno de los dos bandos, pues vemos al otro lado como peor, pero creo que la comparecencia no estuvo a la altura por ninguna de las dos partes''.